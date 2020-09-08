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مرأة

تبدأ بالحمى.. دراسة تكشف ترتيب ظهور أعراض فيروس كورونا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:30 م
صدى البلد
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آلاء حسن
تمكن البحث من جامعة جنوب كاليفورنيا من تحديد أن أعراض COVID-19 تبدأ غالبًا بترتيب معين، وفقًا للدراسة ، في حين أن الإنفلونزا تبدأ عادةً بالسعال ، فإن أول أعراض COVID-19 هي الحمى.

ووفقا لموقع healthline قال الأطباء الذين يعملون مع مرضى COVID-19 في تجربتهم أن الأعراض لا يمكن التنبؤ بها.

تتشابه أعراض مرض كوفيد -19 ، بما في ذلك الحمى والسعال بشكل محبط مع مجموعة من الأمراض الشائعة الأخرى بما في ذلك الأنفلونزا الموسمية.

مع اقتراب موسم الأنفلونزا ، كيف يمكنك معرفة ما إذا كانت الحمى هي الأنفلونزا أم COVID-19؟ A دراسة جديدة تسلط الضوء على كيفية COVID 19 أعراض الحاضر، مما قد يساعد الناس الذين يحاولون معرفة ما اذا كان السعال منها هو مجرد سعال أو ما هو أسوأ.

تمكن البحث من جامعة جنوب كاليفورنيا (USC) من تحديد أن أعراض COVID-19 تبدأ غالبًا بترتيب معين، وقد يساعد هذا الاكتشاف الأشخاص المصابين بـ COVID-19 على عزل أنفسهم والحصول على العلاج في وقت أقرب ، مما قد يحسن نتائج المرضى بشكل كبير.


وفقًا لنتائج الدراسة ، هذا هو ترتيب الأعراض التي يمكن أن يعاني منها المرضى:

حمى

السعال وآلام العضلات

الغثيان أو القيء

إسهال
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