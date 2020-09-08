بعد احتمالية عودة صلاة الجنازة .. هل خطر كورونا بدأ يتلاشى

أزمة كورونا ستبحث فى اجتماعها المقبل كافة الأمور المعلقة، وما ستقره اللجنة حول عودة صلاة الجنازة في المساجد، فهل خطر كورونا بدأ يتلاشى وكيف يمكن أداء الصلاة بأمان. بعد التصريحات الأخيرة ، أن لجنة إدارةستبحث فى اجتماعها المقبل كافة الأمور المعلقة، وما ستقره اللجنة حول عودة صلاة الجنازة في المساجد، فهل

خطر كورونا

منظمة الصحة العالمية أعلنت اننا نحتاج لعامين كاملين لإنتهاء جائحة فيروس كورونا ، مشيرا إلي أن بعض يعتقدون أننا أنتهينا من فيروس كورونا لكن الحقيقة أننا مازلنا نواجه خطر فيروس كورونا فبالنظر إلى معدلات الكورونا ، فى مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية ، أكد الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنالمواطنين





وأشار إلى نسبة المصابين تسجل أقل من 200 حالة يوميا مقارنة بأعداد الإصابة فى شهر أغسطس والتى كانت تفوق ال200 حالة يوميا فى بعض الأيام .





إجراءات إحترازية





ولفت إلى أنه فى حالة إتخاذ القرار فعليا بعودة صلاة الجنازة هناك إجراءات إحترازية يجب أن يتم وضعها فى الاعتبار وعدم إغفالها .







ونوه إلى أن الوقاية والإجراءات الاحترازية هي الحل الوحيد لتقليل عدد المصابين، عن طريق الحفاظ علي المسافات بين الأفراد أثناء الصلاة والتقليل من العادات في السلام وتقليل عدد الحاضرين للصلاة بشكل كبير ومحاولة الحرص على التباعد أثناء الصلاة وعدم إغفال إرتداء الكمامات وتقليل فترة المكوث أثناء الجنازات.







تعقيم الأيدى





وأشار إلى ضرورة تعقيم الأيدى بإستمرار تجنبا للمس أى سطح ملوث يمكن أن تنتقل العدوى من خلاله لانه مع دخول الخريف تزداد فترة بقاء فيروس كورونا على الاسطح بسبب الرطوبة وانخفاض درجة الحرارة .





تعزيز المناعة

وأكد أنه يجب الحرص على تعزيز المناعة و الحرص على الحصول على ساعات نوم كافية والتوقف عن التدخين وتقليل التوتر لانه يقلل من المناعة.