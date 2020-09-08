AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد احتمالية عودة صلاة الجنازة .. هل خطر كورونا بدأ يتلاشى

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:38 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
لمياء الياسين
بعد التصريحات الأخيرة ، أن لجنة إدارة أزمة كورونا ستبحث فى اجتماعها المقبل كافة الأمور المعلقة، وما ستقره اللجنة حول عودة صلاة الجنازة في المساجد، فهل خطر كورونا بدأ يتلاشى وكيف يمكن أداء الصلاة بأمان.
خطر كورونا
فبالنظر إلى معدلات الكورونا ، فى مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية ، أكد الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن  منظمة الصحة العالمية أعلنت اننا نحتاج لعامين كاملين لإنتهاء جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلي أن بعض المواطنين يعتقدون أننا أنتهينا من فيروس كورونا لكن الحقيقة أننا مازلنا نواجه خطر فيروس كورونا.

وأشار إلى نسبة المصابين تسجل أقل من 200 حالة يوميا مقارنة بأعداد الإصابة فى شهر أغسطس والتى كانت تفوق ال200 حالة يوميا فى بعض الأيام .

إجراءات إحترازية

ولفت إلى أنه فى حالة إتخاذ القرار فعليا بعودة صلاة الجنازة هناك إجراءات إحترازية يجب أن يتم وضعها فى الاعتبار وعدم إغفالها .

ونوه إلى أن الوقاية والإجراءات الاحترازية هي الحل الوحيد لتقليل عدد المصابين، عن طريق الحفاظ علي المسافات بين الأفراد أثناء الصلاة والتقليل من العادات في السلام وتقليل عدد الحاضرين للصلاة بشكل كبير ومحاولة الحرص على التباعد أثناء الصلاة وعدم إغفال إرتداء الكمامات وتقليل فترة المكوث أثناء الجنازات.  

تعقيم الأيدى

وأشار إلى ضرورة تعقيم الأيدى بإستمرار تجنبا للمس أى سطح ملوث يمكن أن تنتقل العدوى من خلاله لانه مع دخول الخريف تزداد فترة بقاء فيروس كورونا على الاسطح بسبب الرطوبة وانخفاض درجة الحرارة .

تعزيز المناعة
وأكد أنه يجب الحرص على تعزيز المناعة و الحرص على الحصول على ساعات نوم كافية والتوقف عن التدخين وتقليل التوتر لانه يقلل من المناعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أعراض إصابة الإنسان بـ تلف الرئة.. إليك طرق الوقاية

إجراءات احترازية مشددة على متن الطائرات السعودية والمطارات.. تعرف عليها

السعودية تصدر البروتوكولات الخاصة بموسم الحج هذا العام لمواجهة كورونا.. القائمة الكاملة

كوب واحد به الفائدة.. مشروبات تقوي المناعة لا غنى عنها

بعد إصابة مدير حميات دمنهور مجددا بكورونا ..كيف يحمى المتعافون أنفسهم

هل نستعد لموجة ثانية من كورونا.. طبيب يكشف حقائق مخيفة

ترشيحاتنا

احمد فتحى يشارك جمهوره صورة من مباراة الاهلى وحرس الحدود.. شاهد

لم يحدث منذ قرن.. صدى البلد يرصد مشاهد مؤلمة من فيضان السودان.. شاهد

4 قضايا لن يتطرق لها وزير التعليم اليوم.. شوقي: سنؤجلها لمؤتمر لاحق

شاهد.. محمد رمضان يشرب ماء بقشرة دهب

أخبار الرياضة.. اتجاه في الأهلي لـ منح كهربا قميص رمضان صبحي.. مرتضى منصور عن عدم حضوره قرعة كأس العالم لليد: طبيعي ألا يوجه لي دعوة

قبل مواجهة الأهلي .. شروط ريكاردو تعرقل قيادته للإسماعيلي

AdvertisementS

وزير التعليم: طلاب الثانوية العامة الباقون للإعادة سيمتحنون ورقيا العام القادم

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

4 قضايا لن يتطرق لها وزير التعليم اليوم.. شوقي: سنؤجلها لمؤتمر لاحق

رسوم 2000 جنيه و 6 شروط لمزاولة مهنة السايس.. تفاصيل

شوبير يفتح النار على رمضان صبحي: انت رايح بيراميدز عشان الفلوس والأهلي عنوان البطولات

قطع كل حبال الود.. 3 أخطاء كارثية وقع فيها رمضان صبحي فى ليلته الأولى مع بيراميدز

استمرار حظر استيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر

انهيار أسعار الذهب وصعود الدولار والبلاديوم

فخ كهربا ومفاجأة خالد الغندور .. 9 تصريحات مثيرة للجدل يطلقها مرتضى منصور

أحمد موسى: الخاتم المسحور سبب فوز الأهلي على حرس الحدود.. وبكاء أبناء فؤاد المهندس ورجاء الجداوي على الهواء

فاطمة طالبة الأزهر ماتت مقتولة ولا منتحرة.. شقيقها: جوزها كان بيضربها عايزها تلبس الجلابية الفلاحى ومتحطش مكياج

بعد رحيل عايدة كامل.. من هو ابنها الوحيد ورد فعله عقب وفاتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات رينو لوجان 2021 renault logan الشكل الجديد قبل طرحها في مصر.. صور

إقبال الناخبين على لجان جولة الإعادة فى انتخابات الشيوخ بقنا

شاهد.. توافد كبير إلى لجان الاقتراع بانتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ بأسيوط