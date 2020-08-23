استشاري مناعة: كورونا مستمرة عامين.. ولقاح روسيا عليه علامات استفهام

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ، إن منظمة الصحة العالمية أعلنت ان البشرية تحتاج لعامين كاملين لإنتهاء جائحة فيروس كورونا ، مشيرا إلي أن بعض يعتقدون أننا أنتهينا من فيروس كورونا لكن الحقيقة أننا مازلنا نواجه خطر فيروس كورونا والمناعةالمواطنين





وأكد بدران خلال مداخلة هاتفية علي قناة الحدث اليوم، أن هناك 213 دولة تعاني من كورونا والإصابات في العالم وصلت إلى 23.3 مليون فرد والأرقام تتزايد، موضحا أن هناك أكثر من لقاح للفيروس في مرحلة التجارب منهم 31 فقط في مرحلة التجربة السريرية ومن الصعب الموافقة علي لقاح منهم وإعطاءه للمصابين في بعض الدول مثل مصر.





وأوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن اللقاح الروسي تلقي العديد من الإنتقادات والقليل أشادوا به وبسبب التسرع في إنتاجه، كما أن نتائج التجارب السريرية غير معلنة، لذلك فإنه اللقاح الروسي عليها علامة استفهام.





ونوه إلى أن الوقاية والإجراءات الاحترازية هي الحل الوحيد لتقليل عدد المصابين، عن طريق الحفاظ علي المسافات بين الأفراد والتقليل من العادات في السلام مثل القبلات وغيرها وغسيل الأيدي كثيرا.