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توك شو

أشرف عقبة يوضح سبب عدم حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا في مصر.. فيديو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بكلية طب جامعة عين شمس ، أن هناك سببين وراء تراجع إصابات فيروس كورونا الأول هو الإجراءات التي قامت بها الحكومة بشكل متزامن بالإضافة إلى الاستباقية .

وأضاف أشرف عقبة خلال لقائه في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن السبب الثاني هو أن الحكومة كانت مشتركة  للحفاظ على صحة المواطن وصد إصابات فيروس كورونا إلى جانب التزام المواطنين بجميع الإجراءات الاحترازية .

وأوضح أشرف عقبة ، أنه بالإدارة السليمة لن تحدث موجة ثانية في مصر وستقل الأعداد ولن ترتفع الإصابات .

وتابع  أن معاملات الاكسدة تتزايد عند الاصابة بفيروس كورونا وهذا يحدث معه زيادة في التهابات الأوعية الدموية وحدوث جلطات .

واستكمل : الاصابة بالفيروس تؤثر على كمية الاكسجين المتواجدة في الجسم وهناك تحليل نقوم به لرؤية استعداد الجسم لحدوث جلطات .

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