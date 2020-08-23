أشرف عقبة يوضح سبب عدم حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا في مصر.. فيديو

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بكلية طب جامعة عين شمس ، أن هناك سببين وراء تراجع إصابات فيروس كورونا الأول هو الإجراءات التي قامت بها الحكومة بشكل متزامن بالإضافة إلى الاستباقية .





وأضاف أشرف عقبة خلال لقائه في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن السبب الثاني هو أن الحكومة كانت مشتركة للحفاظ على صحة المواطن وصد إصابات فيروس كورونا إلى جانب التزام المواطنين بجميع الإجراءات الاحترازية .





، أنه بالإدارة السليمة لن تحدث موجة ثانية في مصر وستقل الأعداد ولن ترتفع الإصابات . وأوضح أشرف عقبة أنه





وتابع أن معاملات الاكسدة تتزايد عند الاصابة بفيروس كورونا وهذا يحدث معه زيادة في التهابات الأوعية الدموية وحدوث جلطات .





واستكمل : الاصابة بالفيروس تؤثر على كمية الاكسجين المتواجدة في الجسم وهناك تحليل نقوم به لرؤية استعداد الجسم لحدوث جلطات .



