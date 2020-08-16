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متى تصل مصر لصفر إصابات من فيروس كورونا؟.. د. أشرف عقبة يرد ..فيديو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:12 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة بكلية طب جامعة عين شمس، إن التزام المواطنين بأساليب الوقاية والإجراءات الاحترازية عامل مهم جدا لأنه يقضي على انتشار الفيروس.

وأضاف أشرف عقبة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن عدم الالتزام يساعد على ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أنه حتى الآن لا توجد تطورات جوهرية تخيفنا من الفيروس.

وأوضح أشرف عقبة ، أن الدراسات التي تم عملها لا تجد أى تأثير لارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها على ارتفاع مؤشرات انتشار فيروس كورونا.

وتابع أن التزام المواطنين بأساليب الوقاية وهذا ما جعل معدلات انتشار فيروس كورونا تقل.

واستكمل أننا يجب أن نحافظ على الصحة من خلال التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغسل الأيدي بالصابون وهذا يساعد بالفعل على نص اعداد الاصابات بفيروس كورونا.

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