أشرف عقبة: التزام المواطنين بالتباعد الاجتماعى وراء تراجع إصابات كورونا.. فيديو

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة بجامعة عين شمس، إن تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا حاليًا يؤكد قدرة الدولة المصرية على احتواء الفيروس ومنع تفشيه.





وأضاف عقبة، خلال مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، أن التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي سببا من أسباب تراجع أعداد الإصابة بفيروس كورونا، منوها إلى أن الأعداد التى تسجل للإصابة بفيروس كورونا قليلة جدًا حتى أن أعداد الوفيات تراجعت وذلك نتيجة للالتزام.





وتابع أن أعداد الوفيات نتيجة فيروس كورونا قليلة جدًا مقارنة بأعداد الإصابات وتعد أقل نسبة وفيات بين دول كثيرة من العالم، مؤكدًا أن التزام المواطنين بإجراءات التباعد الاجتماعى خلال فترة عيد الاضحى ستظهر نتائجه خلال الاسبوعين القادمين لأن فترة حضانة فيروس كورونا 14 يومًا.





وأوضح أن رئيس الدولة يهتم بمكافحة فيروس كورونا، كما ان الدولة كلها كانت تتابع اجراءات مقاومة انتشار الفيروس ، منوهًا إلى أن أى مهمل او مستهتر أو انتهازى هؤلاء هم من يروج الشائعات التي تقلل من الانجازات التى تقوم بها الدولة.