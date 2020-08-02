أستاذ جهاز هضمي: وعى المواطنين وراء تراجع أعداد الإصابة بكورونا.. فيديو

قال الدكتور محمد المنيسى، استاذ الجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة القاهرة، إن أى مرض خاصة جائحة فيروس كورونا ، لا يمكن أن تتراجع اعداد الإصابة به إلا بعد ظهور اللقاح أو وجود علاج، مضيفا: وبالرغم من عدم وجود لقاح حتى الآن ولكنها قيد التجارب.





وأضاف الدكتور محمد المنسي ، في مداخلة هاتفية مع فضائية إكسترا نيوز، أن الإجراءات الاحترازية الصارمة هى السبب وراء تراجع نسب الإصابة بفيروس كورونا في مصر، منوهًا بأن وعي المواطنين سبب رئيسي لتراجع نسب الإصابة بفيروس كورونا.





وتابع أن الالتزام كان واضحا جدا فى القاهرة بينما في الاسكندرية والساحل الشمالى يكاد يكون منعدما، ولا يوجد أى التزام بالإجراءات الوقائية.



