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أستاذ جهاز هضمي: وعى المواطنين وراء تراجع أعداد الإصابة بكورونا.. فيديو

الأحد 02/أغسطس/2020 - 12:49 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور محمد المنيسى، استاذ الجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة القاهرة، إن أى مرض خاصة جائحة فيروس كورونا ، لا يمكن أن تتراجع اعداد الإصابة به إلا بعد ظهور اللقاح أو وجود علاج،  مضيفا: وبالرغم من عدم وجود لقاح حتى الآن ولكنها قيد التجارب.

وأضاف الدكتور محمد المنسي ، في مداخلة هاتفية مع فضائية إكسترا نيوز، أن  الإجراءات الاحترازية الصارمة هى السبب وراء تراجع نسب الإصابة بفيروس كورونا في مصر، منوهًا بأن  وعي المواطنين سبب رئيسي لتراجع نسب الإصابة بفيروس كورونا.

وتابع أن الالتزام كان واضحا جدا فى القاهرة بينما في الاسكندرية والساحل الشمالى يكاد يكون منعدما، ولا يوجد أى التزام بالإجراءات الوقائية.

وتابع أن الفيروس مستوطن العالم كله ، وبالرغم من انحسار الأعداد في مصر لا يوجد إجراءات تمنع انتقال الفيروس من السائحين واهالينا بالخارج عند النزول لمصر، مشددًا على أن أى لقاح يأخذ مدة زمنية تصل إلى أربعة سنوات لظهور اللقاح ولكن بالبحث العلمي يعمل على تسريع مدة ظهور اللقاح الخاص بفيروس كورونا.
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