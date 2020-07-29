تزامنا مع قدوم عيد الأضحى المبارك.. تحذير جديد من الصحة العالمية بشأن كورونا

أصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، تحذيرا جديدا بشأ فيروس كورونا، تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى.





ووفقا لـ "العربية"، حذرت الصحة العالمية من أن خطر انتقال كورونا يرتفع مع اقتراب عيد الأضحى.





وشددت منظمة الصحة على ضرورة اتخاذ تدابير صارمة بشأن بيع الأضاحي، مؤكدة أن عدم الالتزام بالإجراءات سيعيد خطر انتشار كورونا·





وأكدت الصحة العالمية: "قادرون على تغيير مسار جائحة كورونا"، مشيرة إلى تناقص أعداد إصابات ووفيات كورونا خلال الأسبوعين الماضيين.





وفي وقت سابق من اليوم، رحبت منظمة الصحة العالمية، بقرار المملكة العربية السعودية بخصوص الحج هذا العام.





وأكدت الصحة العالمية، أن قرار السعودية يأتي حفاظا على سلامة الحجاج وتعزيزا للأمن.





وكانت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين، وضعت خطة استثنائية لموسم الحج هذا العام بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث قررت الرياض إقامته بأعداد محدودة من المقيمين.



