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أخبار العالم

لحظة محفوفة بالمخاطر مع كورونا.. وزير بريطاني يناشد الحكومة فرض قيود صارمة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 04:25 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
تستعد الحكومة البريطانية لوضع عدد أكبر من الدول علي قائمة الحجر الصحي، وخصوصا الدول التي خرج فيها فيروس كورونا المستجد عن السيطرة.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" الإنجليزية، عن وزير الثقافة، أوليفر دودين، أن المزيد من الإعلانات ستتبع قرار النصح بعدم القيام برحلات غير ضرورية لإسبانيا خلال نهاية الاسبوع بسبب مخاوف من ارتفاع معدلات كوفيد-١٩.

وأضاف: "سيكون من الحماقة ألا تفرض الحكومة هذه القيود إذا اعتقدنا أن هناك خطرا وتفرضها فقط بمجرد أن تعتقد أن الخطر قد تحقق"، مضيفا أنه سيكون تهور من الحكومة عدم فرض هذه القيود".

وتابع دودين، قائلا: "لا يمكن المخاطرة باستعادة الفيروس مرة أخرى من دول تتزايد بها أعداد الإصابات.

وأشار إلى أن قرار الإعلان عن أي إجراءات أو قيود جديدة يتم اتخاذه عقب انعقاد جلسة مجلس الأمن الحيوي وكبير الاطباء بانجلترا".

واختتم وزير الثقافة البريطاني حديثه بالقول: "نحن في لحظة محفوفة بمخاطر جسيمة مع هذه الجائحة".
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