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أشرف عقبة: كبرى دول العالم سجلت أعلى معدلات إصابة بفيروس كورونا حول العالم .. فيديو

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:01 م
الدكتور أشرف عقبة
الدكتور أشرف عقبة
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ريهام فيكتور
قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن العالم مازال يبحث عن محاولات لإيجاد حلول نهائية لفيروس كورونا.

وأضاف أشرف عقبة، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج " الآن " ، المذاع على فضائية ، " اكسترا نيوز"، أنه تم تسجيل عدد كبير من الإصابات حول العالم ، معلقبًا:" أن هناك دول صاحبة أقتصاد وعلم كبير مثل الولايات المتحدة والبرازيل والهندن أصبحت تسجل أعداد كبيرة جدا من الحالات فى هذا الوقت لذلك الجميع يسعى لوجود اللقاح.

وأشار إلى أن مراحل الدراسة مهمة جدا للقاح لأنه يتم دراسة الأثر الفعال لهذا اللقاح أو العلاج، وهذه المراحل مهمة جدا حتى لا يتم إنتاجها ونتفاجأ بوجود آثار جانبية أو أنها غير فعالة وممتدة.

وتابع أنه نظرا لوجود الجائحة ، فهناك موافقات لبعض الأدوية المستخدمة فى العلاج من الفيروس ولها قواعد للموافقة عليها .

وأكد أن نجاح أى دولة فى الوصول إلى انحصار الأعداد يعتمد فى المقام الأول على طريقة متزامنة مع كل فعاليات تتم كما يتم فى مصر 
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