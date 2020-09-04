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دراسة: أعراض فيروس كورونا عند الأطفال تختلف عن الكبار.. تعرف عليها

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:04 م
أعراض فيروس كورونا
أعراض فيروس كورونا عند الأطفال تختلف عن الكبار
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آية التيجي
كشف دراسة جديدة اجريت مؤخرا من قبل باحثون في  في أيرلندا الشمالية، إلى إن الإسهال والقيء وآلام المعدة يجب اعتبارها من الأعراض الرسمية لـ فيروس كورونا المستجد Covid-19 عند الأطفال.

وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، أنه تم العثور على الثلاث اعراض فيروس كورونا السابق ذكرها من قبل منظمة الصحة العالمية NHS  لتكون شائعة نسبيًا عند البالغين، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وتابع الباحثون ، أنه يجب القلق إذا شعر الأطفال من آلام في المعدة مع إسهال وقئ؛ حيث انها احد العلامات البارزة بأنهم مصابين بـ فيروس كورونا المستجد Covid-19.

وأشار الباحثون، إلى إن العلامات المرتبطة بالأمعاء مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بإصابة الأطفال بـ فيروس كورونا المستجد ، لذا يجب أخذها في الاعتبار.

وأكد الباحثون، إن السعال أحد أهم الأعراض لدى البالغين الذين أصيبوا بمرض خطير، ولم يكن السعال مؤشرا موثوقا على ما إذا كان الطفل مصابا بـ فيروس كورونا.

وقال الدكتور توم ووترفيلد من جامعة كوينز، انه وجدنا أن الإسهال والقيء من الأعراض التي أبلغ عنها بعض الأطفال وأعتقد أن إضافته إلى قائمة الأعراض المعروفة أمر يستحق الدراسة.

ودرس الدكتور ووترفيلد وزملاؤه الأعراض لدى 992 طفلًا ، 68 منهم مصابون بفيروس كورونا، وكان متوسط ​​أعمارهم 10 سنوات؛ حيث ان أعراض الجهاز الهضمي كانت أكثر الأعراض التي ساهمت في تشخيصهم.

ولم يظهر على الأطفال أي أعراض معروفة لـ فيروس كورونا المستجد كـ من الحمى والسعال والتغيرات في الرائحة أو الذوق، ولكن ظهر على الأطفال الذين يعانون من فيروس كورونا المستجد مشاكل في المعدة والقئ والإسهال بنسبة تصل إلى 97 في المائة.

وقال الدكتور ووترفيلد وزملاؤه، أنه توضح هذه الدراسة أن ما يقرب من نصف الأطفال لا تظهر عليهم أعراض معروفة عند الإصابة فيروس كورونا المستجد، مما يسهل في تشخيص إصابتهم.
أعراض فيروس كورونا عند الأطفال تختلف عن الكبار أعراض فيروس كورونا عند الأطفال تختلف عن الكبار
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