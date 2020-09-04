دراسة: أعراض فيروس كورونا عند الأطفال تختلف عن الكبار.. تعرف عليها

في أيرلندا الشمالية، إلى

كشف دراسة جديدة اجريت مؤخرا من قبل باحثون في

وأشار الباحثون، إلى إن العلامات المرتبطة بالأمعاء مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بإصابة

وقال الدكتور توم ووترفيلد من جامعة كوينز، انه وجدنا أن الإسهال والقيء من الأعراض التي أبلغ عنها بعض الأطفال وأعتقد أن إضافته إلى قائمة الأعراض المعروفة أمر يستحق الدراسة.





ودرس الدكتور ووترفيلد وزملاؤه الأعراض لدى 992 طفلًا ، 68 منهم مصابون بفيروس كورونا، وكان متوسط ​​أعمارهم 10 سنوات؛ حيث ان أعراض الجهاز الهضمي كانت أكثر الأعراض التي ساهمت في تشخيصهم.





ولم يظهر على الأطفال أي أعراض معروفة لـ فيروس كورونا المستجد كـ من الحمى والسعال والتغيرات في الرائحة أو الذوق، ولكن ظهر على الأطفال الذين يعانون من فيروس كورونا المستجد مشاكل في المعدة والقئ والإسهال بنسبة تصل إلى 97 في المائة.



