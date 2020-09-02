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منوعات

دراسة: أزمة تنتظر الحوامل المصابات بـ فيروس كورونا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 05:09 ص
صدى البلد
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مريم صليب
يبدو أن العالم سيعاني من الأزمات التابعة لفيروس كورونا في الأيام القادمة، بالرغم من السيطرة على عدد الإصابات حول العالم و تقريبا ثبات معدلات الوفيات . 
ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن دراسة حديثة أكدت أن فيروس كورونا يؤثر على النساء الحوامل بشكل كبير، وتوضح أن الفيروس قد يتسبب في الولادة المبكرة . 

وأشارت الدراسة إلى أن فيروس كورونا قد يتسبب في خلل معين وإجراء تعديلات على مواعيد الولادة الخاصة بالسيدات، بسبب مهاجمة الجهاز التنفسي . 

جدير بالذكر أن الدراسة أوضحت أن النساء اللاتي أقيمت عليهن التقييم و اللاتي كان عددهن يفوق الـ 10.000، كن أقل عرضة لظهور أعراض كورونا، ولكن أكثر عرضة لدخول غرفة العمليات لوضع الجنين مبكرا . 
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