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استشارى صحة عامة: ظهور فصيل جديد من فيروس كورونا بمصر.. فيديو

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:34 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الدكتورة مايسة شوقى، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة، إن فيروس كورونا مازال موجود ويجب علينا أن نكون واعين وحذرين بنفس القوة التى كنا فيها بالبداية، لافتة إلى أنه يجب أن نلتزم بالإجراءات الاحترازية الأساسية وهى غسل الأيدى بالماء والصابون فى كل الاتجاهات لمدة 20 ثانية والحفاظ على التباعد الاجتماعى.

وشددت مايسة شوقى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " dmc"، على ضرورة ارتداء الكمامات، مشيرة إلى أنه صدر قرار بتوزيعها على بطاقات التموين للحفاظ على صحة المواطنين.

وتابعت أن أى شخص لديه سعال أو ارتفاع درجات الحرارة يجب عليه ارتداء الكمامة باستمرار حتى داخل المنزل، مضيفة أن فيروس كورونا ثبت أنه يصيب أجهزة الجسم المختلفة وأبرزها الجهاز التنفسي.

وأوضحت أنه ظهر فصيل من فيروس كورونا فى مصر يهاجم الجهاز الهضمى ويصيب بالإسهال الشديد والجفاف، محذرة من استخدام دورات المياه دون تنظيفها بعد كل شخص بالكلور المخفف.

وأشارت إلى أن فيروس كورونا يرفع درجة حرارة الجسم جدًا مما يؤثر على المخ، مضيفة أنه يجب عمل كمادات بمياه الحنفية باستمرار وعدم استخدام الثلج فى الكمادات. 

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