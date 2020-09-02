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أخبار العالم

اليابان تدرس تقديم لقاح كورونا مجانًا لجميع سكانها

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:58 ص
لقاح كورونا - أرشيفية
لقاح كورونا - أرشيفية
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أ ش أ
تدرس حكومة اليابان توفير لقاح ضد فيروس كورونا (كوفيد-١٩) مجانًا لجميع سكانها؛ للحد من عدد الوفيات والمصابين، خاصة الذين يعانون من أعراض حادة، حسبما أفادت مصادر مطلعة اليوم، الأربعاء.


وقالت المصادر، وفق ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، إن الحكومة تهدف إلى أن يتلقي أكبر عدد ممكن من الأشخاص اللقاح ضد فيروس "كورونا" لخطورته، حيث تدرس بموجب خطة يتم مناقشتها حاليًا إعطاء الأولوية للعاملين في المجال الطبي وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، وستكون البلديات مسئولة عن تقديم اللقاحات.


وأضافت أن الحكومة تدرس أيضا شراء اللقاح ليتم تمويله من الأموال الاحتياطية من ميزانية السنة المالية الحالية حتى مارس 2021، وتغطية تكلفة التعويضات التي قد يواجهها مصنعو اللقاح في حالة حدوث مشكلات صحية.


وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قال الأسبوع الماضي إن الحكومة تسعى لتأمين وتوفير اللقاحات لجميع المواطنين بحلول النصف الأول من عام 2021، في إطار مجموعة من إجراءات مكافحة الفيروس.
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