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أخبار العالم

وزير التجارة الروسي يكشف عن تجربته بعد تلقي لقاح كورونا الروسي Sputnik V

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:54 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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على صالح
أعلن وزير التجارة الروسي دينيس مانتوروف، أنه تلقى لقاح كورونا الذي أنتجته روسيا "سبوتنيك الخامس - Sputnik V" بغرض الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، عندما شعر أن درجة حرارة جسمه أعلى قليلًا في اليوم الأول.


ووفقا لما سرده الوزير الروسي لوسائل الإعلام، اليوم الأربعاء، فقد أجرى اتصالا بمعهد الأبحاث الذي طور اللقاح على مدى عدة أيام؛ للإبلاغ عما يشعر به.


وقال وزير التجارة الروسي: "في اليوم الأول، كانت درجة الحرارة أعلى قليلًا".


أما في اليوم الثاني، فنظرًا لأن الجسم يستهلك الكثير من الجلوكوز، فقد شعر الوزير بألم في مؤخرة رأسه قليلًا، و"في اليوم الثالث، لم أشعر بأي شيء من هذا القبيل"، حسب ما أدلى به مانتوروف، من تصريحات بثتها محطة NTV.


وتابع: "مر أكثر من أسبوعين حتى الآن، ويمكنني الإبلاغ عن عدم وجود تغييرات في جسدي".
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