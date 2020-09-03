دراسة.. فيروس كورونا يظل لمدة 31 يوما في الجسم بعد الإصابة به

وينبه العلماء، على إعادة اختبار المرضى بعد أربعة أسابيع على الأقل من تشخيصهم بالمرض قبل إعطائهم كل شيء، و اكتشفت الأبحاث التي تابعت أكثر من 1100 شخص في منطقة متأثرة بشدة بإيطاليا أن متوسط ​​الوقت اللازم لـ "إزالة الفيروس" كان 31 يومًا.

وقاموا باختبار مجموعة فرعية من 1162 مريضًا على فترات منتظمة بعد اختبارهم الإيجابي، مع إجراء الاختبارات مرة أخرى بعد 15 يومًا من أول اختبار إيجابي، ثم بعد 14 يومًا من الاختبار الإيجابي الثاني، ثم تسعة أيام بعد الاختبار الإيجابي الثالث.





وأظهرت سلاسل الاختبارات أن الأشخاص استمروا في حمل الفيروس لأسابيع بعد تشخيصهم لأول مرة، و من بين هؤلاء الأشخاص ، حصل 704 أشخاص (60.5٪) على إزالة فيروسية في مرحلة ما خلال نافذة الـ 38 يومًا.





لكن 79 في المائة فقط من الذين تم اختبارهم سلبيًا للمرة الثانية، و قال الباحثون إن إعادة اختبار الأشخاص لمعرفة ما إذا كانوا قد تخلصوا من الفيروس ستؤدي إلى نتائج خاطئة إذا تم إجراؤها بعد وقت قصير من الاختبار الإيجابي الأولي، ويقترحون الانتظار لمدة أربعة أسابيع على الأقل لمعرفة ما إذا كان شخص ما قد تخلص من الفيروس.



