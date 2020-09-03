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مرأة

دراسة.. فيروس كورونا يظل لمدة 31 يوما في الجسم بعد الإصابة به

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 05:00 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نهى هجرس
نشرت دراسة حديثة وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" أن الأشخاص المصابين بـ فيروس كورونا لا يزال الفيروس في أجسادهم بعد أكثر من شهر من إصابتهم به. 

وينبه العلماء، على إعادة اختبار المرضى بعد أربعة أسابيع على الأقل من تشخيصهم بالمرض قبل إعطائهم كل شيء، واكتشفت الأبحاث التي تابعت أكثر من 1100 شخص في منطقة متأثرة بشدة بإيطاليا أن متوسط ​​الوقت اللازم لـ "إزالة الفيروس" كان 31 يومًا.

وقال العلماء، إنه حتى إذا ظهر أن شخصًا ما قد تعافى ولم يعد يعاني من الأعراض ، فلا تزال هناك فرصة قوية لإصابته بـ الفيروس التاجي، أو أجزاء منه في مجرى الدم ، وقد يكون بعضها معديًا. 

ولم يتضح كم من الوقت يستغرق الجسم للتخلص من Covid-19 ، وأفاد كثير من الناس أنهم ما زالوا يعانون لعدة أشهر بعد تشخيصهم، بينما يشعر الآخرون بالمرض لبضعة أيام فقط.


كما أن هناك أيضًا مخاوف متزايدة من أن العديد من نتائج الاختبارات الإيجابية التي يتم إنتاجها في المملكة المتحدة تأتي من أشخاص ليسوا معديين أو مرضى بالفعل ولكن لديهم أجزاء من الفيروس التاجي لا تزال تنتشر بعد تعافيهم.

وقاموا باختبار مجموعة فرعية من 1162 مريضًا على فترات منتظمة بعد اختبارهم الإيجابي، مع إجراء الاختبارات مرة أخرى بعد 15 يومًا من أول اختبار إيجابي، ثم بعد 14 يومًا من الاختبار الإيجابي الثاني، ثم تسعة أيام بعد الاختبار الإيجابي الثالث.

وأظهرت سلاسل الاختبارات أن الأشخاص استمروا في حمل الفيروس لأسابيع بعد تشخيصهم لأول مرة، ومن بين هؤلاء الأشخاص ، حصل 704 أشخاص (60.5٪) على إزالة فيروسية في مرحلة ما خلال نافذة الـ 38 يومًا.

لكن 79 في المائة فقط من الذين تم اختبارهم سلبيًا للمرة الثانية، وقال الباحثون إن إعادة اختبار الأشخاص لمعرفة ما إذا كانوا قد تخلصوا من الفيروس ستؤدي إلى نتائج خاطئة إذا تم إجراؤها بعد وقت قصير من الاختبار الإيجابي الأولي، ويقترحون الانتظار لمدة أربعة أسابيع على الأقل لمعرفة ما إذا كان شخص ما قد تخلص من الفيروس.

قال العلماء إن الأشخاص الذين تم اختبارهم في وقت مبكر جدًا وتم إخبارهم بشكل خاطئ بأنهم خالون من Covid قد يخاطرون بنقل المرض للآخرين.
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