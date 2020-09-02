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منوعات

في حالة عودة المدارس.. دراسة تكشف حقيقة مهمة عن فيروس كورونا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:04 ص
صدى البلد
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مريم صليب
انتهت أشهر الصيف وتستعد المدارس والمنظومات التعليمية حول العالم حاليا، إلى ترتيبات عودة الدراسة في المدارس وقرار عودة الطلاب للدراسة في المدرسة بعد فترة حجر كبيرة. 
وحسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الدراسات الأخيرة التي أجرتها المعامل في بريطانيا، أكدت أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا بـ 6 مرات . 

وأشارت الدراسة إلى أنها أخذت عينات من 30 طفلا بعدما نقلوا العدوى إلى 12 شخصا من ضمن 250 شخصا من بقية الحضور . 

وبلغت نسبة الأطفال أكبر 6 مرات من النسبة التي وضعها البحث محل للدراسة ، و تلك النسبة تشير إلى انه لا داعي للقلق لأن كورونا لم يعد قويا كالسابق، بل أصبح أقل ضررا . 

جدير بالذكر أن عودة الدراسة و خروج الأطفال للمدارس ستكون خلال أسابيع من الآن، فعلى كل أولاء الأمور الاستعداد للعودة ولكن مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية . 
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