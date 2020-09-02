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مرأة

هل تنظيف الملابس في الغسالة يقضي على فيروس كورونا؟

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 08:19 ص
هل تنظيف الملابس
هل تنظيف الملابس في الغسالة يقضي على فيروس كورونا؟
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أسماء عبد الحفيظ

 مع الأقاويل حول بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا، بدأ الذعر يتسرب للكثير من الأشخاص مرة أخرى، مما دفعهم للتساؤل هل تنظيف الملابس فى الغسالة يقضي على فيروس كورونا.


وفقا لما نشره موقع web md، غسل الأقمشة في الغسالة بالمُنظف لا يقتل معظم الجراثيم، ولكن هذه ليست مشكلة بالنسبة لمعظمنا، لم تكن هناك أي حالات موثقة حتى الآن لإصابة أي شخص بفيروس كورونا من الملابس، لذلك لا ينبغي أن يكون هدفك هو تطهير ملابسك بل تنظيفها فقط.


هذا يعني أن مجرد غسل ملابسك وأغطية الوجه والفراش والمناشف والأقمشة الأخرى في الغسالة على أعلى إعداد مقبول لدرجة الحرارة ثم تجفيفها في مجفف يجب أن يكون كافيًا.


يعد تجفيف الغسيل في المجفف، إن أمكن، جزءًا مهمًا من العملية عندما يتعلق الأمر بـ COVID-19، لأن SARS-CoV-2 (الفيروس الذي يسبب COVID-19) معروف بحساسيته للحرارة.


لتطهير ملابسك تمامًا، ستحتاج إلى تجفيف ملابسك في درجة حرارة عالية جدًا لعدة ساعات، لكن إعدادات المجفف العادية ستقلل من العدد الإجمالي للبكتيريا والفيروسات على القماش.


إذا كان أحد أفراد أسرتك مريضًا بفيروس COVID-19، فهذه قصة مختلفة، يجب عليك اتخاذ احتياطات إضافية، لا تتعامل مع ملابسهم، وفراشهم، وأشياء النسيج الأخرى إلا أثناء ارتداء القفازات.


لا تهز تلك الأشياء، لأنك ستنشر الفيروس في الهواء وعلى الأسطح المحيطة، استخدم المبيض على هذا الغسيل، إن أمكن، وجفف أي أقمشة ملوثة على أعلى إعداد ممكن للمجفف، اغسل يديك فورًا بعد التعامل مع أي ملابس ملوثة.


لكن بالنسبة لمعظم الناس، وفي معظم الظروف، فإن مجرد غسل كل شيء في الغسالة وتجفيفه في مجفف سيبقي ملابسك نظيفة بدرجة كافية.

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