إجراءات وقائية عن غسل الملابس للحماية من كورونا.. تعرف عليها

هناك بعض الإجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها دائمًا في النظافة بشكل عام للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، وغسل الملابس من أبرز خطوات النظافة التي يجب الاعتناء بها جيدا.





وأشار موقع healthline أن قطع الملابس يمكن أن تنقل فيروس كورونا عن طريق التصاق الرذاذ بها بالعطس أو السعال، ثم يتجه نحو الجهاز التنفسي.





و اقترحت الدكتورة جانيت نيشيوات أن مادة البوليستر الشبيهة بالدنة قد تحتفظ بالجراثيم لفترة أطول من الأقمشة القطنية القابلة للتنفس ، مما يجعل من المهم غسل الملابس الداخلية والفساتين بعناية .





ونصحت بعدة تدابير وقائية مثل ارتداء القفازات ، وغسل اليدين ، وعدم لمس وجهك وتطهير جميع أسطح الآلات التي تستخدمها.





عندما حان الوقت لغسل الملابس ، قال وينر أن هناك إرشادات محددة ستحتاج إلى اتباعها للمساعدة في قتل الفيروس . يشمل ذلك استخدام إعداد الماء الساخن على الغسالة وإعطاء ملابسك بعض الوقت الإضافي والحرارة.





وقالت "كلما أمكن ، استخدم إعداد الماء الساخن ، لأنه يساعد على قتل الفيروس". "الحرارة الزائدة والوقت في المجفف أمر منطقي ، حيث يجب أن تجف القطيرات ، الأمر الذي قد يعطل الفيروس على الأرجح".



