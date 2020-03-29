AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

انتبه .. أعراض غير متوقعة تسبب ارتجاع المريء

الأحد 29/مارس/2020 - 09:32 م
ارتجاع المرئ
ارتجاع المرئ
Advertisements
حياة عبد العزيز
قالت الدكتورة سهام سوقية عبر صفحتها الشخصية على الفيس بوك، أن لحموضة مجرد عرض بحد ذاته وليس مرض ولكن أشهر مرض يسبب ذلك العرض هو مرض إرتجاع الحمض المريئي.

وتابعت أن الوضع الطبيعي للهضم ينتقل الغذاء من الفم للمريء ثم الى المعدة التي تفرز بدورها حمض الكلورايد "الهيدروكلوريك أسيد" للمساعدة بعملية الهضم.


وكشفت عن  بعض العوامل التي قد تؤدي لإرتجاع المريء والحموضة 

* البدانة
* فتق الحجاب الحاجز
* الحَمل
* بطء عملية إفراغ المعدة

   أعراض إرتجاع المريء :

- الحموضة
- حرقان
- ارتجاع الأكل في الفم
- الكحة المزمنة
- التهاب الجيوب الأنفية
- ألم بالصدر (الشعور بنغزات في الصدر)
- إحساس وجود كتلة (الشعور بألم او شيء بالحلق يصعب عليك شرحه )
- إلتهاب الحنجرة
- الشعور بالاختناق اثناء النوم
- تآكل مينا الأسنان
- رائحة فم

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسباب حرقان المعدة والصدر.. 9 أطعمة تزيد من الأعراض

حرقان المعدة والصدر .. 10 أسباب و5 طرق للعلاج دون أدوية

نتائجه مذهلة.. تعرفى على علاج عسر الهضم

الحمل والاكتئاب والتسمم.. أسباب لن تصدقها تصيبك بعسر الهضم

أسباب التهاب الحلق

احذر .. 4 عوامل تصيبك ب ارتجاع المريء والحموضة

ترشيحاتنا

الطبيب البطل.. وفاة أول استشاري عربي بفيروس كورونا في بريطانيا .. تفاصيل

الصحة: ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 609 حالات وتسجيل 40 وفاة

بعد استبعاد الأجزاء المحذوفة.. تعرف على الدروس المقررة في علم النفس والرياضيات لطلاب المرحلة الثانوية

شاهد.. أنغام الموسيقى الراقية تثلج قلوب سكان مدينتى والرحاب وقت الحظر

أحمد الشناوي يقترب.. كواليس صفقة منتظرة بين الأهلي وبيراميدز .. تفاصيل

أخبار الرياضة.. إكرامي يوقع رسميا لـ بيراميدز.. الكاف يحسم مصير مباراتي الأهلي والزمالك.. الحرب تشتعل بين كهربا والقلعة البيضاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. سلطة تونة بالبصل الأخضر وموس السلمون المدخن وسلطة بطاطس بالتونة

عود البطل ملفوف.. وصلة رقص لـ هايدي كرم وشقيقتها على تيك توك.. شاهد

لأول مرة .. تويوتا تظهر طرازين جديدين أثناء اختبارهم .. صور