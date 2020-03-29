انتبه .. أعراض غير متوقعة تسبب ارتجاع المريء

قالت الدكتورة سهام سوقية عبر صفحتها الشخصية على الفيس بوك، أن لحموضة مجرد عرض بحد ذاته وليس مرض ولكن أشهر مرض يسبب ذلك العرض هو مرض إرتجاع الحمض المريئي.





وتابعت أن الوضع الطبيعي للهضم ينتقل الغذاء من الفم للمريء ثم الى المعدة التي تفرز بدورها حمض الكلورايد "الهيدروكلوريك أسيد" للمساعدة بعملية الهضم.









وكشفت عن بعض العوامل التي قد تؤدي لإرتجاع المريء والحموضة





* البدانة

* فتق الحجاب الحاجز

* الحَمل

* بطء عملية إفراغ المعدة





أعراض إرتجاع المريء :





- الحموضة

- حرقان

- ارتجاع الأكل في الفم

- الكحة المزمنة

- التهاب الجيوب الأنفية

- ألم بالصدر (الشعور بنغزات في الصدر)

- إحساس وجود كتلة (الشعور بألم او شيء بالحلق يصعب عليك شرحه )

- إلتهاب الحنجرة

- الشعور بالاختناق اثناء النوم

- تآكل مينا الأسنان

- رائحة فم



