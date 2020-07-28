متستغربش.. ارتداء الكمامة يحميك من تفاقم أعراض فيروس كورونا عند الإصابة

كشف بحث جديد اجري مؤخرا من قبل باحثون في جامعة كاليفورنيا ، ان ، ان ارتداء الكمامة يمكن ان يقي الشخص من ا لإصابة بفيروس كورونا المستجد ، ولا يمكن ان يتسبب في نقله إلى أشخاص آخرين، بالإضافة إلى انه يقلل من شراسة المرض عند الإصابة به.





وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، ان ارتداء الكمامة بالنسبة للشخص المصاب بفيروس كورونا، يمكن ان يخفف من اعراض فيروس كورونا التي ظهرت عليه، وذلك بحسب ما جاء في صحيفة "واشنطن بوست".





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واشار الباحثون، إلى أن ارتداء الكمامة لا يقي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بنسبة 100 في المئة، حيث ان الكمامة لا يمكنها ان تمنع او تقوم بحجب كل الفيروسات. لذا أوضح الباحثون، انه مع ارتداء الكمامة ومرور بعض جزيئات فيروس كورونا إلى الشخص الذي يرتدي الكمامة، مما يعزز مناعة الجسم ضد الإصابة بـ كوفيد 19، وبالتالي لن يجعله يعاني من الأعراض الشائعة، مثل: ارتفاع الحرارة والسعال وضيق التنفس.





وأكد الباحثون، أن ارتداء الكمامة يقلل من شراسة فيروس كورونا المستجد، وذلك في حالة إصابة الشخص بالفيروس، أما في حال قام الشخص المصاب باستنشاق كمية كبيرة عند عدم ارتداء الكمامة الطبية من فيروس كورونا المستجد فمن المرجح بقوة أن يتفاقم وضعه الصحي بشدة.



