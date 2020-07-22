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مرأة

5 نصائح لمواجهة الحر أثناء إرتداء الكمامة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 06:28 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يشهد فصل الصيف طقسا حارًا ورطبًا ما يجعل ارتداء الكمامة أمرًا لا يطاق إذا كنت بالخارج تحت أشعة الشمس لذلك قد تشعر بعرق على القماش أو تجد صعوبة في وصول الهواء البارد إلى رئتيك ما يجعل الأمر مرهقًا.


وعرض موقع health طرق صحيحة لارتداء الكمامة في الطقس الحار :


اختر مادة باردة قابلة للتنفس

اختار الكمامة المزدوجة والتي تحتوي على فلتر لسهولة التنفس ودخول الهواء وعدم الاختناق في الجو الحار.



منع تهيج الجلد

ارتداء قناع مضغوط على وجهك لفترات طويلة يمكن أن يسبب تهيج الجلد مثل حب الشباب أو الطفح الجلدي ويقترح  اختيار قناع مصنوع من القطن ، وهو عادة ما يكون أقل تهيجًا للبشرة من الأقمشة الأخرى 


أحضر أقنعة متعددة

إذا كنت تعلم أنك ستبقى في مكان عام لفترة طويلة من الوقت ففكر في إحضار أقنعة إضافية حتى تتمكن من استبدالها بأخرى نظيفة حسب الحاجة ويمكن أن يعرق العرق والرطوبة من أنفاسك نسيج القناع ، مما يجعله أقل فعالية في تصفية الجسيمات المحمولة جوا فقم بتغيير القناع إذا لاحظت أن القماش يبدو رطبًا أو مبللًا .



منع السخونة الزائدة

قد يؤدي ارتداء قناع على الفم والأنف إلى زيادة صعوبة التنفس ، خاصةً للأشخاص الذين يعانون من حالات قائمة ، مثل الربو أو رهاب الأماكن المغلقة أو مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).

في الطقس الحار يمكن أن يؤدي ذلك إلى ضيق التنفس ويسمح بتراكم الحرارة في الجسم ، مما يؤدي إلى أمراض مثل الإرهاق الحراري أو ضربة الشمس يقترح العلماء أنه للحفاظ على البرودة أثناء ارتداء القناع ، تجنب البقاء في الخارج في الشمس المباشرة لفترة طويلة جدًا والبقاء رطبًا وتشير إلى أنك قد تحتاج إلى شرب المزيد من الماء أكثر من المعتاد في الصيف لتعويض زيادة التعرق.
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