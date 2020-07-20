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مرأة

3 نصائح صحية يجب اتباعها بعد خلع الكمامة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:30 م
صدى البلد
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آلاء حسن
الاحتكاك المستمر والاحتكاك الناجم عن استخدام القناع اليومي يمكن أن يضر بحاجز بشرتنا، ما يؤدي إلى الجفاف والكدمات والخدوش من مختلف منسوجات القناع. 

ووفقا لموقع health، إذا كنت ترتدي قناعًا لعدة ساعات في اليوم، فمن المحتمل أن تصاب ببقع جلدية متهيجة على وجهك لذلك عليك تغطية البشرة المتهيجة بمرهم وقائي قبل النوم. 

وينصح الاطباء بإستخدام غسول مرطب للوجه بعد خلع الكمامة خالٍ من العطور للمساعدة على تنظيف البشرة والتخلص من الميكروبات.  

وبغض النظر عن المنظف الذي تستخدمه تأكد من استخدام الماء الفاتر وليس الساخن فالماء الساخن يمكن أن يكون أكثر صعوبة على الجلد ويزيد من تهديد الالتهابات.
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