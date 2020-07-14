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منوعات

عرض جديد يضاف إلى قائمة أعراض كورونا.. تفاصيل

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:57 م
صدى البلد
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نهى حمدي
على مدار الأشهر الماضية وقائمة الأعراض المتعلقة بفيروس كورونا يضاف إليها أو ينقص منها أو تزيد بعض الأعراض عن الحد، فيقول العلماء إنه يجب إضافة الطفح الجلدي إلى قائمة الرسمية لأعراض "كوفيد -19" أن واحدًا من كل 11 مريضًا يصابون بها.

اعتمد أكاديمية King's College London على بيانات من 20000 بريطاني إما أنهم أثبتوا إيجابية لـ كوفيد -19 أو اشتبهوا بشدة في إصابتهم بالمرض، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

ووجد الباحثون أن 9 في المائة من المصابين يعانون أيضا من طفح جلدي ، في حين يعاني 8 في المائة من الأشخاص الذين يعانون من أعراض أخرى من مرض جلدي.

يدعو العلماء الآن إلى التعرف على الطفح الجلدي كأعراض رسمية للإصابة بفيروس كورونا، في حيث تشير  NHS حاليًا لثلاث علامات للعدوى فقط وهم الحمى والسعال المستمر وفقدان الشم أو التذوق.

يقترح أن الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض الثلاثة فقط قد يكون لديهم Covid-19 ، وبالتالي يجب عليهم عزل أنفسهم واختبارهم، وهذا يعني أن الأشخاص الذين يعانون من الأعراض الأقل شيوعًا للفيروس لا يحصلون على مسحات وقد يستمرون في نقل الفيروس إلى الآخرين.

وفي الولايات المتحدة تحذر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) من 11 من الأعراض الأولية ، بما في ذلك التعب وأوجاع الجسم والصداع والتهاب الحلق وضيق التنفس، لكنها تعترف بأن الفيروس يمكن أن يسبب مجموعة من الآثار الجانبية الأخرى.
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