AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مصابة بدون أعراض تنقل عدوى كورونا لـ71 شخصا بعد استخدامها مصعد.. تفاصيل

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:35 ص
صابة بدون أعراض تنقل
صابة بدون أعراض تنقل عدوى كورونا لـ71 شخصا
Advertisements
هدير علاء
كشفت دراسة حديثة أصدرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية عن تسبب مصابة حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بدون أن تظهر عليها أعراض المرض في انتقال العدوى إلى 71 شخصًا آخرين عقب قيامها باستخدام مصعد لمدة تُقدر بحوالي 60 ثانية.

وأفاد تقرير لصحيفة "The Sun" البريطانية بأنه قد تم الكشف عن تفاصيل هذه الحالة في إطار الدراسة العلمية التي تهدف إلى تحليل التأثير الذي يمكن أن يحدثه مسافر واحد بدون أعراض على الآخرين.


وكانت هذه السيدة، التي لم تتم الإشارة إلى هويتها، قد توجهت من الولايات المتحدة الأمريكية عائدة إلى منزلها بمقاطعة "هيلونغجيانغ" الواقعة شمال شرق الصين في التاسع عشر من مارس الماضي؛ وعلى الرغم من أن أعراض المرض لم تكن ظاهرة عليها، إلا أنها بقيت قيد الحجر الصحي في شقتها وتجنبت التواصل عن قرب مع المقيمين على مقربة منها.

وأظهرت فحوصات طبية أُجريت في وقت لاحق أنها كانت حاملة للفيروس بدون أعراض؛ وبعد مضي ثلاثة أسابيع أكدت الفحوصات إصابة أحد جيرانها وأربعة من المقربين منه بالفيروس.

وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية أن المصابة وجارها لم يلتقيا معًا، لكنهما استخدما نفس المصعد في أوقات مختلفة.

ووفقًا لدراسة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإنه من المرجح أن الجار أصيب من خلال استخدامه المصعد في المبنى بعد قيام المصابة بدون أعراض باستخدامه؛ ويعتقد الباحثون القائمون على هذه الدراسة أن انتقال العدوى حدث على الأرجح عندما لمس الجار الأسطح والأزرار في المصعد.

جدير بالذكر أنه لم يتم تشخيص إصابة مقيمين آخرين بنفس المبنى بالفيروس، لكن من خلال تتبع 70 حالة إصابة، تم في وقت لاحق التوصل إلى أن الجار، الذي لم يتم الكشف عن هويته بدوره، هو مصدر العدوى.


وخلص القائمون على الدراسة إلى أن هذه النتائج توضح كيف يمكن لحالة عدوى واحدة بـ"كورونا" غير مصحوبة بأعراض أن تؤدي إلى انتشار واسع النطاق للمرض.

ويقول الباحثون إن المصاعد تعد بمثابة أرض خصبة مثالية للفيروس كونها عبارة عن مساحات ضيقة ومغلقة.

وكانت دراسات سابقة قد أوضحت أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يبقى على بعض الأسطح لأيام، خاصة إذا كان السطح من الفولاذ المقاوم للصدأ أو البلاستيك.
مصابة بدون أعراض تنقل عدوى كورونا لـ71 شخصا بعد استخدامها مصعد.. تفاصيل
مصابة بدون أعراض تنقل عدوى كورونا لـ71 شخصا بعد استخدامها مصعد.. تفاصيل
مصابة بدون أعراض تنقل عدوى كورونا لـ71 شخصا بعد استخدامها مصعد.. تفاصيل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لو بتركب أسانسير.. 6 نصائح للوقاية من فيروس كورونا

مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي يوضح حقيقة انتقال كورونا عبر الأسطح الملوثة

مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة: فيروس كورونا ينتقل عن طريق الهواء

زيادة مرضى كورونا بدون أعراض خطر يهدد العالم

ترشيحاتنا

تداول نموذج إجابة أحياء الثانوية العامة عبر فيس بوك بعد بدء تصحيحه في الكنترولات.. صور

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 14-7-2020

تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة لتحويل سيارتك للغاز

في ذكرى وفاة أسمهان.. آخر كلماتها لشقيقها فريد الأطرش وحكاية فيلم لم يكتمل

مأساة أمل طالبة الدقهلية.. اغتصبت قبل فرحها بأسبوع.. المجنى عليها: عايزة أثبت نسب بنتى.. والمتهم لخطيبها: مش هتنفع ليك ولا لغيرك.. فيديو وصور

استقرار كبير.. ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-7-2020

AdvertisementS

مأساة أمل طالبة الدقهلية.. اغتصبت قبل فرحها بأسبوع.. المجنى عليها: عايزة أثبت نسب بنتى.. والمتهم لخطيبها: مش هتنفع ليك ولا لغيرك.. فيديو وصور

فيديو جراف.. الأبناء ضبطوا الأم في أحضان العشيق.. ودماؤه تكشف مفاجأة

مفاجأة.. إرهابي سوري يعترف بتلقي تدريبات على يد عناصر أمريكية

تقسيط على 20 سنة.. الإسكان تكشف عن موعد طرح كراسة الشروط للوحدات السكنية الجديدة.. فيديو

لماذا صرخ زيدان عقب نهاية مباراة غرناطة وريال مدريد؟

خد بالك.. اليوم وغدا آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي.. تعرف على 12 طريقة

دعاء للميت من 10 كلمات يدخله الجنة من غير سابقة عذاب

وسيلة آمنة لمنع الحمل على المدى الطويل.. تعرفي عليها

عمليات التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة الفرنسية.. وتحذر من الانسياق وراء الشائعات

الصين: لا إصابات بعدوى محلية بكورونا وتسجيل 3 حالات إصابة وافدة من الخارج

في عيد ميلاد سميرة محسن.. ابن شقيقتها نجم شهير

التعليم: تفتيش الطلاب على 3 مراحل في لجان الثانوية العامة اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقف يحبس الأنفاس.. شاهد أب يخاطر بحياة طفله من أجل صورة تذكارية

مصابة بدون أعراض تنقل عدوى كورونا لـ71 شخصا بعد استخدامها مصعد.. تفاصيل

عطلة تتحول إلى موقف مفزع.. شاهد لحظة اقتحام دب لسيارة وسط ذعر مالكتها