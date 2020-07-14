مصابة بدون أعراض تنقل عدوى كورونا لـ71 شخصا بعد استخدامها مصعد.. تفاصيل

كشفت دراسة حديثة أصدرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية عن تسبب مصابة حاملة لفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) بدون أن تظهر عليها أعراض المرض في انتقال العدوى إلى 71 شخصًا آخرين عقب قيامها باستخدام مصعد لمدة تُقدر بحوالي 60 ثانية.





وأفاد تقرير لصحيفة "The Sun" البريطانية بأنه قد تم الكشف عن تفاصيل هذه الحالة في إطار الدراسة العلمية التي تهدف إلى تحليل التأثير الذي يمكن أن يحدثه مسافر واحد بدون أعراض على الآخرين.





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وكانت هذه السيدة، التي لم تتم الإشارة إلى هويتها، قد توجهت من الولايات المتحدة الأمريكية عائدة إلى منزلها بمقاطعة "هيلونغجيانغ" الواقعة شمال شرق الصين في التاسع عشر من مارس الماضي؛ وعلى الرغم من أن أعراض المرض لم تكن ظاهرة عليها، إلا أنها بقيت قيد الحجر الصحي في شقتها وتجنبت التواصل عن قرب مع المقيمين على مقربة منها.





وأظهرت فحوصات طبية أُجريت في وقت لاحق أنها كانت حاملة للفيروس بدون أعراض؛ وبعد مضي ثلاثة أسابيع أكدت الفحوصات إصابة أحد جيرانها وأربعة من المقربين منه بالفيروس.





وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية أن المصابة وجارها لم يلتقيا معًا، لكنهما استخدما نفس المصعد في أوقات مختلفة.





ووفقًا لدراسة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإنه من المرجح أن الجار أصيب من خلال استخدامه المصعد في المبنى بعد قيام المصابة بدون أعراض باستخدامه؛ ويعتقد الباحثون القائمون على هذه الدراسة أن انتقال العدوى حدث على الأرجح عندما لمس الجار الأسطح والأزرار في المصعد.





جدير بالذكر أنه لم يتم تشخيص إصابة مقيمين آخرين بنفس المبنى بالفيروس، لكن من خلال تتبع 70 حالة إصابة، تم في وقت لاحق التوصل إلى أن الجار، الذي لم يتم الكشف عن هويته بدوره، هو مصدر العدوى.









وخلص القائمون على الدراسة إلى أن هذه النتائج توضح كيف يمكن لحالة عدوى واحدة بـ"كورونا" غير مصحوبة بأعراض أن تؤدي إلى انتشار واسع النطاق للمرض.





ويقول الباحثون إن المصاعد تعد بمثابة أرض خصبة مثالية للفيروس كونها عبارة عن مساحات ضيقة ومغلقة.



