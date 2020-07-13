تشريح جثث مرضى كورونا يكشف عن مضاعفات خطيرة للمرض

أظهرت أحدث الدراسات المتعلقة بفيروس كورونا، نتائج جديدة عن الأعراض التي تصيب مرضى (كوفيد-19) والتي اتضحت بعد تشريح جثث المرضى.





ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، قال خبير أمراض في جامعة نيويورك، إن دراسات التشريح أظهرت أن الجلطات الدموية تصيب أجساد مرضى كورونا بالكامل، ولا يقتصر وجودها على الرئتين فقط.





ووصفت إيمي رابكيفيتش، رئيسة قسم الأمراض في جامعة نيويورك بجامعة لانجون، هذه النتائج الجديدة، بأنها مثيرة، خاصة وأن الأطباء حول العالم يتعاملون مع مرضى كورونا كأنه التهاب رئوي.





ومن الممكن أن تؤدي هذه الجلطات الدموية إلى مشاكل أكثر خطورة مثل السكتات الدماغية، الفشل الكلوي، والتهاب بالقلب ومضاعفات بالجهاز المناعي.





وكان ذكر الأطباء في وقت سابق أن الجلطات الدموية المفرطة يمكن أن تحدث في الأوعية الدموية الكبيرة أيضا، والرئتين، والقلب، والدماغ والجلد، ولكن الدراسة الجديدة تشير إلى أن الجلطات الدموية يمكن أن تحدث بالأوعية الدموية الصغيرة أيضا.





وأظهرت دراسة تشريح الجثة أيضا أن خلايا النخاع العظمي الكبيرة التي لا تدور خارج العظام والرئتين، أصبحت موجودة في القلب، الكليتين، والكبد وأعضاء أخرى، ويخطط الباحثون حاليا لتحديد العلاقة بين خلايا النخاع العظمي الكبيرة وتجلط الأوعية الدموية الصغيرة.



