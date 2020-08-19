دراسة جديدة تكشف ترتيب أعراض فيروس كورونا

نشر موقع روسيا اليوم، دراسة جديدة يمكن من خلالها التعرف على أعراض فيروس كورونا بالترتيب، والتى من المحتمل أن تقوم بتخفيف العبء على موظفي المستشفى إذا كان من المحتمل حدوث موجة ثانية.





وأظهرت الدراسة الجديدة التى اجرها علماء في جامعة جنوب كاليفورنيا، بعض المعلومات والإرشادات التى تتعلق بظهور أعراض فيروس كورونا





واستخدم الباحثون مجموعة حالات تقترب من 1100 حالة، وجُمعت من 11 ديسمبر 2019 حتى 29 يناير 2020 بواسطة خبراء العلاج الطبي الصيني.









ووجدت الدراسة، أن السمة الجيدة الوحيدة لفيروس كورونا هى ظهور أعراضه بالترتيب، وعادة، يعاني المرضى من الحمى والسعال وآلام العضلات ثم الغثيان والإسهال.





وقال جوزيف لارسن، الذي قاد الدراسة: "نظرا لأكتشاف بعض الطرق الحديثة لـ ع لاج فيروس كورونا فإن تحديد المرضى في وقت مبكر يمكن أن يقلل من وقت الاستشفاء".





ووجدت الدراسة أن المريض المصاب بفيروس كورونا، من المرجح أن يعاني من الأعراض في ترتيب الحمى والسعال والغثيان/القيء ثم الإسهال.

وهناك مسار أقل شيوعا للأعراض، يبدأ بالإسهال والغثيان/القيء ويتبعه السعال، وأخيرا الحمى المحتملة.





ووجدت الدراسة أن الترتيب الذي تظهر به الأعراض "متطابق في الحالات الشديدة وغير الشديدة"،





وأفاد العلماء بأن توقيت أعراض الجهاز الهضمي هو ما يميز مرضى "كوفيد-19"، عن مرضى MERS والسارس.



