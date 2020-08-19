موجود في الصيدليات.. طبيب حميات يروي تفاصيل اكتشافه علاجاً لـ فيروس كورونا.. فيديو

كشف الدكتور نسيم فهيم، طبيب حميات، عن تفاصيل علاج كورونا الذى يزعم اكتشافه، قائلاً "الحمد لله أنا اكتشفت علاجًا ، وهو ليس جديدًا ، ولكنه موجود في الصيدليات ويستخدم لعلاج الحموضة".





وأوضح "فهيم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى ، أنه تناقش مع عميد كلية الطب الأسبق في المنيا، وقال إن هذا العلاج سيقوم بعمل ثورة في الطب، حيث يخفض الحرارة مش أي حرارة 42 إلى 42.5، ويستخدم في علاج ضربات الشمس والحمى الشوكية".





وتابع قائلا: "العلاج له عدة فوائد وأهمها تخفيض درجات الحرارة، كما أنه فعّال في علاج الكورونا وكثير من الأطباء يقولون إنه لا يفيد على الإطلاق وليس له تأثير".





ونوّه الى أن هذا العلاج فعّال أيضًا في علاج ضربات الشمس وذلك لأنه يخفض درجات الحرارة الشديدة، معلقا: "نحن نقول إن السخونة الشديدة قاتلة، وعندما يخلصنا هذا العلاج من السخونة يسهل في علاج الكورونا".