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منوعات

أقوى 10 مرات.. سلالة جديدة من فيروس كورونا قد تواجه العالم في الموجة الثانية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 05:10 ص
صدى البلد
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مريم صليب
انتشرت في الأيام الاخيرة سلالة جديدة من فيروس كورونا في أوروبا ، مما تسبب في رفع حالة الطوارئ والتنبؤ بالموجة الثانية لفيروس كورونا التي قد تهدّد العالم بأكمله هذه المرة . 
وفقًا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن  الدكتور تامبياه الذي يعمل  مستشارا في جامعة سنغافورة الوطنية قال إن هناك دليلًا على أن السلالة الجديدة تتزامن مع انخفاض في معدلات الوفيات مما يشير إلى أنها أقل فتكًا.

وأضاف أنه يجب توخي المزيد من اليقظة بعد العثور على ما يُعتقد سلالة D614G في مجموعتين حديثتين في البلاد ، مما يشير أن كورونا يتحور وقد لا يأتي بصورته الأولى مرة أخرى . 

وتابع : السلالة الجديدة معدية أكثر بعشر مرات ، لكنه حذر من أن اللقاحات التي يجري تطويرها حاليا قد لا تكون فعالة ضدها

جدير بالذكر أنه أشار إلى أنه ربما يكون من الجيد أن يكون الفيروس معدياً أكثر ولكنه أقل فتكًا ، عندما تقل حدته يمكن التعامل معه و ردعه . 


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