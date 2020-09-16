AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الداخلية: تقديم 10 خدمات إلكترونيا عبر بوابة مرور مصر.. تعرف عليها

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:20 م
الخدمات المرورية
الخدمات المرورية
Advertisements
أحمد مهدي - مصطفي الرماح
قامت وزارة الداخلية بتقديم عدد من الخدمات عن طريق القنوات الإلكترونية لمختلف طالبيها والسداد إلكترونيًا للمبالغ المستحقة عن تلك الخدمات بطرق ووسائل مختلفة بما يسهم فى تسهيل الإجراءات على المواطنين الذين يستطيعون الحصول على الخدمات المرورية دون  عناء الانتقال لوحدات المرور لسداد رسوم تلك الخدمات.

حيث تشمل المرحلة الأولى الخدمات الآتية:-

تجديد رخص تسيير المركبات الملاكى حتى (2030 سى سى).

إصدار بدل فاقد، تالف لرخصة تسيير مركبة ملاكى .

إصدار بدل فاقد ، تالف لرخصة قيادة مركبة.
خدمة الإستعلام عن صحة بيانات رخصة التسيير التى يستخدمها المواطن لدى شراء مركبة .

يتم تقديم تلك الخدمات من خلال (بوابة مرور مصر) التابعة لوزارة الداخلية ، والتى يمكن الولوج إليها من خلال رابط الموقع الإلكترونى التالى :  (www.moi.gov.eg) ، حيثُ يتم سداد المبالغ المالية المستحقة عن تلك الخدمات عبر بوابة مرور مصر باستخدام كافة أنواع الكروت الصادرة عن البنوك المصرية سواء (إئتمانية -مسبوقة الدفع - كروت الخصم المباشر) ويتيح الدفع الإلكترونى العديد من المميزات وهى:-

إتاحة دفع رسوم الخدمات على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع بما يسهم فى تسهيل الإجراءات على المواطنين راغبى الحصول على الخدمات المرورية دون الإنتقال لوحدات المرور لسداد الرسوم .

سداد المبالغ المطلوبة فقط والرجوع إلى ما تم سداده من معاملات سابقة إلكترونيًا.

الإعفاء من الرسوم الإضافية التى تبلغ 5% على السداد النقدى للخدمات الحكومية والمفروضة بقرار وزير المالية بما يحقق ميزة مالية للمواطنين .

إمكانية مراجعة مدفوعات تلك الخدمات عن طريق البنك المصدر لبطاقة الدفع .

وفى حالات وجوب التوجه إلى وحدة التراخيص (كالحالات التى تتطلب فحص فنى)  فإن السداد الإلكترونى يساعد فى اختصار الإجراءات داخل الوحدة وبالتالى إختصار زمن أداء الخدمة وكذا تقليل عدد مرات التواجد بوحدات المرور ، بما يعزز الإجراءات الاحترازية التى تكفل سلامة وصحة المواطنين .

فضلًا عن إمكانية تجديد رخص تسيير المركبات عن طريق قنوات فورى للسداد الإلكترونى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الداخلية تمهل مالكي السيارات 3 أشهر.. غرامة 8000 جنيه بسبب الملصق الإلكتروني

من بينها تحديد مسار حركة المركبات.. ننشر مزايا الملصق الإلكتروني بعد تطبيق المرحلة الأولى

مميزات وأهداف الملصق الإلكتروني.. الداخلية تناشد المواطنين التوجه لوحدات المرور.. مد فترة العمل حتى الساعة 5 مساء واقتصار الخدمات الإلكترونية على المركبات التى قامت بتركيبه

منها بوابة الخدمات الإلكترونية| وزيرا التخطيط والتنمية المحلية يوقعان 3 بروتوكولات..صور

بروتوكول تعاون ثلاثي .. تحصيل إلكتروني لمستحقات المحافظات عن مقابل الخدمات للمواطنين

رسوم تجديد رخصة القيادة والسيارات في السعودية 2020 .. صور

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: التعليم للجميع دون تمييز.. وهدفنا هو محو الأمية

منتظرينك في حسم الدوري المباراة القادمة.. الحضري يوجه رسالة دعم لـ أليو بادچي

بخمس خطوات .. مرفق الكهرباء يوضح كيفية نقل ملكية العداد

بأجر إضافي.. وزير التعليم يكشف عن بدائل الدروس الخصوصية

علشان نتحرر من أنها حياة أو موت.. وزير التعليم يكشف عن التغييرات الجديدة فى الثانوية العامة

أمير مرتضى: لا دخل للتعاقد مع صالح جمعة برحيل كارتيرون.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد سرقة موبايل من صاحبه.. «قرد» يلتقط سلسلة من السيلفي لنفسه.. شاهد

تعرف على مواصفات وأسعار أصغر 4 سيارات جديدة في مصر.. صور

رسميا.. سوزوكي تطلق سوايس الجديدة موديل 2021.. صور