الداخلية: تقديم 10 خدمات إلكترونيا عبر بوابة مرور مصر.. تعرف عليها

قامت وزارة الداخلية بتقديم عدد من الخدمات عن طريق القنوات الإلكترونية لمختلف طالبيها والسداد إلكترونيًا للمبالغ المستحقة عن تلك الخدمات بطرق ووسائل مختلفة بما يسهم فى تسهيل الإجراءات على المواطنين الذين يستطيعون الحصول على الخدمات المرورية دون عناء الانتقال لوحدات المرور لسداد رسوم تلك الخدمات.





حيث تشمل المرحلة الأولى الخدمات الآتية:-





تجديد رخص تسيير المركبات الملاكى حتى (2030 سى سى).





إصدار بدل فاقد، تالف لرخصة تسيير مركبة ملاكى .





إصدار بدل فاقد ، تالف لرخصة قيادة مركبة.

خدمة الإستعلام عن صحة بيانات رخصة التسيير التى يستخدمها المواطن لدى شراء مركبة .





يتم تقديم تلك الخدمات من خلال (بوابة مرور مصر) التابعة لوزارة الداخلية ، والتى يمكن الولوج إليها من خلال رابط الموقع الإلكترونى التالى : (www.moi.gov.eg) ، حيثُ يتم سداد المبالغ المالية المستحقة عن تلك الخدمات عبر بوابة مرور مصر باستخدام كافة أنواع الكروت الصادرة عن البنوك المصرية سواء (إئتمانية -مسبوقة الدفع - كروت الخصم المباشر) ويتيح الدفع الإلكترونى العديد من المميزات وهى:-





إتاحة دفع رسوم الخدمات على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع بما يسهم فى تسهيل الإجراءات على المواطنين راغبى الحصول على الخدمات المرورية دون الإنتقال لوحدات المرور لسداد الرسوم .





سداد المبالغ المطلوبة فقط والرجوع إلى ما تم سداده من معاملات سابقة إلكترونيًا.





الإعفاء من الرسوم الإضافية التى تبلغ 5% على السداد النقدى للخدمات الحكومية والمفروضة بقرار وزير المالية بما يحقق ميزة مالية للمواطنين .





إمكانية مراجعة مدفوعات تلك الخدمات عن طريق البنك المصدر لبطاقة الدفع .





وفى حالات وجوب التوجه إلى وحدة التراخيص (كالحالات التى تتطلب فحص فنى) فإن السداد الإلكترونى يساعد فى اختصار الإجراءات داخل الوحدة وبالتالى إختصار زمن أداء الخدمة وكذا تقليل عدد مرات التواجد بوحدات المرور ، بما يعزز الإجراءات الاحترازية التى تكفل سلامة وصحة المواطنين .





فضلًا عن إمكانية تجديد رخص تسيير المركبات عن طريق قنوات فورى للسداد الإلكترونى.