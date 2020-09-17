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تكنولوجيا

لسبب مهم.. هواوي تؤجل إطلاق Mate X2 لعام 2021

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:01 ص
هاتف Mate X
هاتف Mate X
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شيماء عبد المنعم
في ظل استمرار العقوبات والقيود التي تفرضها الحكومة الأمريكية على شركة هواوي، أدى في نهاية الأمر إلى وقف إمدادات قطع الغيار أمريكية الصنع، والتى تستخدمها الشركة الصينية لتزويد هواتفها الذكية بها، ونتيجة لذلك أوضحت بعض التقارير أن هاتف Huawei Mate X2، يعد أول جهاز من هواوي سيعاني من نقص تلك الإمدادات وسيتأجل إطلاقه.

وأوضح روس يونج Ross Young، في تصريحات سابقة له، أن عملاقة التقنية الصينية تخطط لإطلاق هاتف Mate X2، قبل نهاية هذا العام، ولكن نظرا للصعوبات المتعلقة بإمدادات الأجهزة لاسيما تكوينات هذا الإصدار، لذلك تخطط هواوي تأجيل إطلاق هذا الهاتف حتى 2021، بحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني.


ونظرا إلى أن كلا إصدارات هواوي السابقة من الهواتف القابلة للطي، حيث استخدم هاتفي Mate X، وMate XS شاشات صممت من شركة BOE، لذا لن تواجه الشركة الصينية صعوبة في دعم Mate X2 بالشاشات القابلة للطي.

Huawei Mate X2 might not launch this year due to US sanctions

ولكن ربما يتسبب نقص رقائق Kirin 1000 الجديدة، في صعوبة إطلاق هاتف Mate X2، مما يجعل ذلك السبب الرئيسي في تأجيل طرح الهاتف خلال العام الجاري، لتعثر هواوي على بديل قوى لهذه المجموعة والإعلان عن هذا الإصدار لاحقا.

الجدير بالذكر أن هاتف Mate X، الذي أعلن عنه أواخر العام الماضي، واجه أيضا بعض الصعوبات مما أدي إلى تأخير إطلاقه لشهر سبتمبر 2019، ولكن لم يكن السبب وراء تأخير إطلاقه الحظر الأمريكي الذي فرضته الولايات المتحدة على هواوي، بل هو بطء شبكة الـ 5G عند بداية إطلاقها.
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