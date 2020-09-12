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تكنولوجيا

ينافس Google Search.. هواوي تطلق Petal كمحرك بحث مستقل

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:57 م
محرك بحث Petal
محرك بحث Petal
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شيماء عبد المنعم
أضافت شركة هواوي Huawei، خلال شهر يونيو الماضي، محرك بحث Petal لمتجر App Gallery، حيث يوفر محرك البحث التابع للشركة الصينية للمطوريين ملفات APK ، من التطبيقات الشائعة التي لا تتوفر بعد على متجر تطبيقات هواتف أندرويد الصيني.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، اكتسب محرك البحث التابع المملوك لهواوي المعروف باسم Petal، ميزات أكثر فائدة ويمكن أن تعمل كمحرك بحث مستقل بصرف النظر عن مساعدتك في العثور على التطبيقات.


ويعمل تطبيق Petal ، الآن كمحرك بحث عام يوفر نتائج للاستعلامات العادية جنبًا إلى جنب مع الأخبار والصور ومقاطع الفيديو، وكما يمكنك استخدامه للتسوق وحجز الرحلات الجوية تمامًا مثل محرك بحث جوجل Google أو Bing.  

ويمكن لمستخدمي هواتف هواوي إضافة أداة Petal Search، مباشرة على الشاشة الرئيسية للهاتف لتسهيل الوصول إليها، وفي محاولة لتصبح مستقلة عن شركة جوجل في عالم البحث، تتطلع هواوي إلى إجراء مزيد من الإصلاح الشامل لـ Petal Search من خلال دمج مساعدها الرقمي Celia.
Huawei Petal Search now functions as search engine

الجدير بالذكر أن شركة هواوي استطاعت في أقل من سنة تطوير منصة خدمات تابعة لها تسمي  (Huawei Mobile Service (HMS،  والتى تحتوي على متجر التطبيقات AppGallery، وحساب هواوي Huawei ID، محل حساب جيميل، ومساعد هواوي Huawei Assistant، هو بديل لمساعد جوجل الذكي في هواتف أندرويد،موسيقى هواوي Huawei Music، تشمل خدمات هواوي إلى جانب خدمة بث الفيديو Huawei Video.
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