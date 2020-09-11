بسعر أرخص.. هواوي تعيد إطلاق هاتف Nova 7 SE بمجموعة شرائح جديدة

اعتمدت شركة هواوي اليوم، هاتفا ذكيا جديدا يحمل رقم الطراز CND-AN00، ووفقا للمسربون في الصين أن هذا هو هاتف nova 7 SE 5G، المتاح سابقًا ولكن هذه المرة مع مجموعة شرائح جديدة.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتوافق الجهاز الجديد مع هاتف Nova 7 SE ، من حيث الذاكرة وحجم البطارية بالإضافة إلى الشاحن، ولكن سيتم تشغيل هاتف nova 7 SE 5G الجديد بواسطة معالج ميدياتيك من نوع Dimensity 800U، بدلا من مجموعة Kirin 820 5G.









ووفقا لأحد المسربين، فإن الإصدار الجديد من هاتف nova 7 SE 5G القادم من هواوي، سيكون بسعر أرخص عن سابقه، حيث يحتوي الإصدار السابق مجموعة شرائح Kirin 820 5G على أربع وحدات Cortex-A76 تتجاوز 2.2 جيجا هرتز، بينما تبقى الأربعة الأخرى عند 1.84 جيجا هرتز، و يحتوي Dimensity 800U على نوى A76 قوية فقط بينما الستة الأخرى هي A55 و 2.0 جيجا هرتز.





ويشار إلى أن هواواي أطلقت مؤخرا هاتف Nova 7 SE، والذي يعد أرخص هواتف سلسلة Nova، حيث يأتي بسعر 5400 جنيه مصري، بينما يتوفر هاتف Nova 7 SE 5G في السعودية بسعر 1599 ريالا سعوديا، وفي الإمارات مقابل سعر 1599 درهما إماراتيا.









ويمتاز هاتف Nova 7 SE 5G، بمعالج قوي من نوع Kirin 980، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرتي تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت، وكما يعمل بواجهة المستخدم EMUI 10.0، المتكزة على نظام التشغيل Android 10.





ويحتوي هاتف Nova 7 SE 5G، على بطارية بسعة 4200 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 40 واط، ووفقا لهواوي يتم شحن 75% من بطارية خلال 30 دقيقة فقط.





ويقدم هاتف Nova 7 SE 5G، كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، والثانية للتصوير العريض جدا بدقة 8 ميجابيكسل وبفتحة عدسة 2.4/F، والثالثة بدقة 2 ميجابيكسل وبفتحة عدسة 2.4/F للتصوير الماكرو، والكاميرا الرابعة تأتي بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة 2.4/F لتصوير العمق.



