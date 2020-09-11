AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بسعر أرخص.. هواوي تعيد إطلاق هاتف Nova 7 SE بمجموعة شرائح جديدة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 05:00 م
هاتف Nova 7 SE 5G
هاتف Nova 7 SE 5G
Advertisements
شيماء عبد المنعم
اعتمدت شركة هواوي اليوم، هاتفا ذكيا جديدا يحمل رقم الطراز CND-AN00، ووفقا للمسربون في الصين أن هذا هو هاتف nova 7 SE 5G، المتاح سابقًا ولكن هذه المرة مع مجموعة شرائح جديدة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتوافق الجهاز الجديد مع هاتف Nova 7 SE، من حيث الذاكرة وحجم البطارية بالإضافة إلى الشاحن، ولكن سيتم تشغيل هاتف nova 7 SE 5G الجديد بواسطة معالج ميدياتيك من نوع Dimensity 800U، بدلا من مجموعة  Kirin 820 5G.


ووفقا لأحد المسربين، فإن الإصدار الجديد من  هاتف nova 7 SE 5G القادم من هواوي، سيكون بسعر أرخص عن سابقه، حيث يحتوي الإصدار السابق مجموعة شرائح Kirin 820 5G على أربع وحدات Cortex-A76 تتجاوز 2.2 جيجا هرتز، بينما تبقى الأربعة الأخرى عند 1.84 جيجا هرتز، و يحتوي Dimensity 800U على نوى A76 قوية فقط بينما الستة الأخرى هي A55 و 2.0 جيجا هرتز.

ويشار إلى أن  هواواي أطلقت مؤخرا هاتف Nova 7 SE،  والذي يعد أرخص هواتف سلسلة Nova، حيث يأتي بسعر 5400 جنيه مصري، بينما يتوفر هاتف Nova 7 SE 5G في السعودية بسعر 1599 ريالا سعوديا، وفي الإمارات مقابل سعر 1599 درهما إماراتيا.


ويمتاز هاتف Nova 7 SE 5G، بمعالج قوي من نوع Kirin 980، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرتي تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت، وكما يعمل بواجهة المستخدم EMUI 10.0، المتكزة على نظام التشغيل Android 10.

ويحتوي هاتف Nova 7 SE 5G، على بطارية بسعة 4200 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 40 واط، ووفقا لهواوي يتم شحن 75% من بطارية خلال 30 دقيقة فقط.

ويقدم هاتف Nova 7 SE 5G، كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، والثانية للتصوير العريض جدا بدقة 8 ميجابيكسل وبفتحة عدسة 2.4/F، والثالثة بدقة 2 ميجابيكسل وبفتحة عدسة 2.4/F للتصوير الماكرو، والكاميرا الرابعة تأتي بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة 2.4/F لتصوير العمق.

ويضم هاتف Nova 7 SE 5G  من هواوي، شاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبدقة 2400 ×1080 بكسل، مع معدل تحديث الشاشة بتردد 60 هرتز، بالإضافة إلى نوتش على شكل ثقب أعلى يسار الشاشة مخصصة للكاميرا الأمامية والتي تأتي بدقة 16 ميجابيكسل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بأرخص الأسعار.. أفضل هواتف هونر Honor في 2020 .. فيديو

أفضل الهواتف المتوسطة في 2020 بأقل من 7000 جنيه

بتقنية الجيل الخامس.. أوبو تطلق رسميا هاتف Oppo A72 5G

أفضل هواتف الجيل الخامس 5G.. أبرز المميزات والاختلافات بين هاتفي Oppo A72 5G وvivo Y51s

الأرخص بالسعودية ومصر.. هواوي تطرح هاتفا جديدا بتقنية الجيل الخامس 5G

الكشف عن سعر ومواصفات سلسلة هواوي Mate 40

ترشيحاتنا

حكايات من زمن فات .. أسرار ابتعاد صالح سليم عن السينما وسر خلافه مع مبارك

بمكياج جذاب.. هبة مجدي تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

أستاذ طب وقائي: ارتداء الطفل الكمامة الطبية يسبب كوارث.. وهذا هو الحل

بيان شديد اللهجة.. عائلة ياسر عرفات تتبرأ من تصريحات أرملته

القوات المسلحة الأردنية: الارتفاع الشديد في درجات الحرارة تسبب في انفجار الزرقاء

بالأسماء .. ترشيح أعضاء جدد لـ هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

AdvertisementS

عايزة رفرف وفانوس وكبوت .. تلفيات سيارة اللاعب صالح جمعة

هل تقرر منع صرف المعاشات إلا من خلال كارت ميزة؟.. التضامن تجيب

بالمستندات.. ننشر الأسعار الجديدة للتصالح في مخالفات البناء بـ 23 محافظة

بينهم الجيزة .. 4 محافظات لم تخفض أسعار تصالح مخالفات البناء بها حتى الآن (مستندات)

سعاد ونجاة وفاتن| 3 بطلات في حياة صالح سليم.. واحدة منهن أحبته

بنسب ما بين 20 - 70 % .. الحكومة تعلن تخفيض أسعار التصالح بمخالفات البناء في 23 محافظة

إلزام المواطن بدفع 7% من قيمة العقار كضريبة لتسجيله بالشهر العقاري.. حقيقة أم شائعة

شاهد.. سيارة اللاعب صالح جمعة بعد حادث تصادم فى الزمالك

التحريات: صالح جمعة قاد سيارة شقيقه منتهية الترخيص واصطدم بسيارتين

التعليم العالي تعلن مواعيد وشروط تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

أصيب أثناء الامتحانات.. كورونا تقضي على حلم طالب ثانوية عامة بحصوله على 79%

احذر يا أهلي.. مدرب الوداد الجديد خبير هجومي بلا ألقاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب الوزن الزائد .. 3 خضراوات لا تحتوي على سعرات حرارية

بإطلالة عصرية .. لقاء الخميسي تجذب قلوب متابعيها .. شاهد

تتجنب الأكل غير الصحي.. الشيف الشخصي لملكة بريطانيا يكشف عن وجبتها السريعة المفضلة