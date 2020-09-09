يمتلك 420 مليون مستخدم.. أفضل 10 تطبيقات على متجر هواويAppGallery

AppGallery التابع لشركة هواوي، وكلا منهم يحتوي العديد من التطبيقات المميزة والفريدة، ويضم متجر الشركة الصينية أحدث التطبيقات التي يمكنك الحصول عليها لهاتفك الذكي. تملك هواتف أندرويد الآن، متجرين رئيسيين للتطبيقات وهم جوجل بلاي وآب جاليريالتابع لشركة هواوي، وكلا منهم يحتوي العديد من التطبيقات المميزة والفريدة، ويضم متجر الشركة الصينية أحدث التطبيقات التي يمكنك الحصول عليها لهاتفك الذكي.





ووفقا لما ذكره موقع "cnet" التقني، يعد متجر هواوي للتطبيقات AppGallery ، هو متجر بديل لجوجل بلاي على أجهزة الشركة الصينية، ويعمل بنفس الطريقة حيث يمكنك العثور على تطبيقات جديدة و تحديثات تلقائية لتلك التطبيقات كما يمكن للمطورين تحميل تطبيقاتهم بالمتجر، مع 420 مليون مستخدم نشط يعتبر الآن متجر هواوي ثالث أكبر متجر تطبيقات للهواتف المحمولة في العالم، وثاني متجر لتطبيقات هواتف أندرويد.









وفيما يلي سوف نستعرض معكم أفضل تطبيقات الموجودة على متجر هواوي AppGallery :





1.تطبيق Here WeGo:





هو تطبيق تنقل متاح للاستخدام مجانا عبر متجر هواوي، ما عليك سوى النقر على جزء الخريطة الذي تريد الذهاب إليه وتحديد نوع الاتجاهات التي تبحث عنها.





2. تطبيق SkyScanner:





اكتسب تطبيق SkyScanner، شعبية كبيرة بين المستخدمين بعض النظر عما إذا كنت تبحث عن مقارنة للرحلات الجوية أو خدمات تأجير السيارات أو خيارات الإقامة، فإن التطبيق يتميز بواجهة مستخدم قوية تجعل من السهل العثور على أفضل العروض لعطلتك القادمة.





3. تطبيق Canva:





هو تطبيق تصميم إبداعي سهل التعلم، يمكنك باستخدامه إنشاء التصاميم ببساطة وسهولة بدون الحاجة إلى أي مهارات أو تعقيدات، ستجد من من خلاله بعض القوالب المحددة مسبقا بأحجام وفئات وأنواع مختلفة مثل قصة واتساب أو منشور إنستجرام أو غلاف فيسبوك أو بطاقة دعوة أو شعار، وكما يعلمك التطبيق كيفية تحقيق أقصى استفادة منه.





4. تطبيق Adidas Running:





يمكنك استخدام هذا التطبيق لتتبع اللياقة البدنية، ى جانب ميزات تتبع اللياقة البدنية والامتيازات مثل التدريب الصوتي ، يقدم التطبيق أيضًا تذكيرات منتظمة بالوقت الذي يجب أن تستبدل فيه حذاء الجري الخاص بك، إلى جانب تسوق منتجات شركة أديداس.





5. تطبيق Memrise:





هو بإختصار مدرس شخصي لك، يوفر لك مختلف الأدوات التى تتوافق مع إحتياجاتك التعليمية حيث يقدم إليك طريقة سهلة وبسيطة لتعلم أكثر من 200 لغة مختلفة، من بينها اللغة العربية، بالإضافة تعلم المواد كالعلوم.





6. تطبيق ألعاب Epic Games:





تعد شركة آيبك جيمز أحد أهم المشاركين في متجر هواوي، لاسيما بعد المشكلات التي تواجها مؤخرا مع شركة آبل، ويضم تطبيق آيبك جيمز لعبة القتال الشهيرة فورتنايت Fortnite، ولعبة battle royale.





7. تطبيق Flashscore:





يوفر لك تطبيق Flashscore، الكثير من الوقت عند متابعة أحدث المباريات حيث يتيح لك التطبيق تتبع فرق متعددة عبر العديد من الرياضات المختلفة، وكما يمكنك أيضًا متابعة المباريات في جميع أنحاء العالم فور حدوثها من خلال الإشعارات الحية والنتائج وحتى التعليقات.





8. تطبيق Dual Space:





إذا كنت تستخدم حسابات متعددة لنفس شبكة التواصل الاجتماعي، فإن تطبيق Dual Space، يتيح لك إدارة هذه الحسابات بسهولة، حيث يتم دعم جميع حسابات التواصل المعتادة مثل Facebook و Twitter و WhatsApp و Snapchat و Line، وبمجرد إعدادها بشكل صحيح، يسمح لك Dual Space، باستخدام أكثر من حساب في وقت واحد.





9. تطبيق تيليجرام Telegram:





على الرغم من أنه يفتقر إلى بعض الميزات القوية مثل WeChat وإخفاء الهوية التام مثل تطبيقSignal ، فإن تيليجرام يعد تطبيق مراسلة رائع، يتميز بمزامنة الدردشة عبر الأجهزة، وتجربة مستخدم فائقة السرعة، بالإضافة إلى دعم الدردشة المشفرة عند الحاجة إليها.





10. تطبيق CamScanner:





يتيح لك تطبيق CamScanner تحويل المستندات بسرعة وسهولة إلى ملفات PDF رقمية باستخدام هاتفك الذكي، بينما تقدم بعض تطبيقات الكاميرا الأخرى دعما مشابها لمسح المستندات ضوئيا، فإن ميزات الاقتصاص الذكي والتحسين الرقمي السلس، عادة ما توفر لك الوقت وتترك لك نتائج أفضل.