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تكنولوجيا

هواوي تخطط للإعلان عن 6 منتجات جديدة 10 سبتمبر.. تعرف عليها

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:03 م
سماعة هواوي
سماعة هواوي
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شيماء عبد المنعم
تستعد شركة هواوي Huawei الصينية، لعقد حدث جديد يوم 10 من سبتمبر الجاري، تعتزم من خلاله تقديم من خلاله جهازي كمبيوتر محمول، مع سماعتين، وزوجان من الساعات الذكية.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أطلقت عملاقة التكنولوجيا الصينية هواوي، مجموعة من الإعلانات التشويقية التي أظهرت من خلالها بعض تفاصيل أجهزتها القادمة في حدث 10 من سبتمبر، والتي تضم سماعة FreeBuds Pro اللاسلكية.


وحصلت سماعة FreeBuds Pro اللاسلكية، على دعاية منفصلة حيث سيأتي إصدار Pro، بميزة محسنة لإلغاء الضوضاء النشطة، التي واجهت بعض المشاكل في إصدار الشركة السابق FreeBuds 3..
Huawei FreeBuds Pro tease

وإلى جانب FreeBuds Pro، ستقدم هواوي سماعة بلوتوث جديدة تتميز بتصميم شريط حول الرقبة، ومن المتوقع أن يكون إصدار FreeLace Pro، الذي أعلن عنه مؤخرا، والتي توفر ميزة إلغاء الضوضاء، مع USB-C للشحن السريع.
The Huawei FeeLace Pro is already official

ومن المقرر أن تعلن هواوي من خلال الحدث عن ساعة ذكية جديدة تنطلق تحت عنوانWatch GT2 Pro، مع ساعة Watch Fit الذكية التي أعلنت عنها مؤخرا.

وتخطط الشركة الصينية أيضًا لإطلاق نوعان من  من أجهزة MateBook، ولكن ليس من الواضح   العلامة التجارية التي سيتم الكشف عنها خلال حدث هواوي القادم.
منتجات هواوي منتجات هواوي
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