هواوي تخطط للإعلان عن 6 منتجات جديدة 10 سبتمبر.. تعرف عليها

تستعد شركة هواوي Huawei الصينية، لعقد حدث جديد يوم 10 من سبتمبر الجاري، تعتزم من خلاله تقديم من خلاله جهازي كمبيوتر محمول، مع سماعتين، وزوجان من الساعات الذكية.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أطلقت عملاقة التكنولوجيا الصينية هواوي ، مجموعة من الإعلانات التشويقية التي أظهرت من خلالها بعض تفاصيل أجهزتها القادمة في حدث 10 من سبتمبر، والتي تضم سماعة FreeBuds Pro اللاسلكية.









وحصلت سماعة FreeBuds Pro اللاسلكية، على دعاية منفصلة حيث سيأتي إصدار Pro، بميزة محسنة لإلغاء الضوضاء النشطة، التي واجهت بعض المشاكل في إصدار الشركة السابق FreeBuds 3..





وإلى جانب FreeBuds Pro، ستقدم هواوي سماعة بلوتوث جديدة تتميز بتصميم شريط حول الرقبة، ومن المتوقع أن يكون إصدار FreeLace Pro، الذي أعلن عنه مؤخرا، والتي توفر ميزة إلغاء الضوضاء، مع USB-C للشحن السريع.





ومن المقرر أن تعلن هواوي من خلال الحدث عن ساعة ذكية جديدة تنطلق تحت عنوانWatch GT2 Pro، مع ساعة Watch Fit الذكية التي أعلنت عنها مؤخرا.





وتخطط الشركة الصينية أيضًا لإطلاق نوعان من من أجهزة MateBook، ولكن ليس من الواضح العلامة التجارية التي سيتم الكشف عنها خلال حدث هواوي القادم.