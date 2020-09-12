هواواي تطلق واجهة المستخدم EMUI 11.. إليك أبرز ميزاتها

أعلنت شركة هواوي Huawei ، خلال مؤتمرها السنوي للمطورين، عن الإصدار الجديد من واجهة المستخدم التابعة لها، ومع أنها تضم الرقم 11 في اسمها، إلا أنها لا تعتمد على نظام التشغيل الأحدث من جوجل Android 11





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تأتي واجهة المستخدم الأحدث من هواوي EMUI 11، ببعض التغييرات البصرية، ورسومات وميزات جديدة، بالإضافة إلى تحسينات داخلية، والتي نستعرض أبرز ميزاتها خلال السطور التالية:









- من أبرز التغيرات التي تجلبها واجهة EMUI 11 الجديدة، هو دعم النوافذ المتعددة، وتقسيم الشاشة، يتم وضع كلاهما الآن في المنتصف حتى يتمكن المستخدم من التعرف أكثر على الميزات بدلًا من وضعها في مكان ما في القوائم.





- بالإضافة إلى إيماءة مخصصة لإظهار الشريط الجانبي لتعدد النوافذ الذكي Smart Multi-Window، والذي يمكن إظهاره مع أي تطبيق أو قائمة، ستفتح نافذة جانبية صغيرة بها تطبيقاتك المفضلة وبإيماءة سحب وإفلات واحدة يمكنك البدء في تعدد المهام.





- تجلب واجهة المستخدم EMUI 11، أثنين من خيارات التخصيص جديدة للشاشة الدائمة التشغيل، إذ أصبحت هناك أنماط جديدة، إلى جانب شاشات عرض متحركة دائمة التشغيل، ويعد خيار صورة من الاستديو ليحولها النظام إلى لوحة ألوان مناسبة.





- تم تحسين الرسوم المتحركة التي تظهر عند التنقل بين القوائم، لشاشات العرض ذات معدل التحديث العالي.





-كم يعد التعاون المتعدد الشاشة بإصدار 3.0 جزءا من واجهة المستخدم EMUI 11، تتيح لك التحكم بما يصل إلى ثلاثة تطبيقات أندرويد من جهاز الكمبيوتر بمجرد مزامنة هاتف هواوي مع حاسب MateBook، وهي ميزة تشبه إلى حد كبير تطبيق Your Phone، التابع لشركة مايكروسوفت ويتم دمجها مع هواتف سامسونج.





- بالإضافة إلى تحسينات على تطبيقات النظام وكيفية تعاملها مع الأذونات، إذ أصبح النظام قادرا على عرض رموز للأذونات التي يستخدمها تطبيقٌ ما في الخلفية، مثل عرض رمز الميكروفون، أو الكاميرا في شريط الحالة، كما في نظام تشغيل آيفون الأخير.





الجدير بالذكر أن واجهة المستخدم الجديدة EMUI 11 ستكون مثبتة على جميع هواتف هواوي الجديدة، إلى جانب طرحها لهاتفي Huawei P40، و Huawei Mate 30 قريبا.