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تكنولوجيا

بعد كشفها الإصدار الثاني.. كل ما تريد معرفته عن نظام التشغيل الجديد من هواوي

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:01 م
هواوي HarmonyOS
هواوي HarmonyOS
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شيماء عبد المنعم
تقترب شركة هواوي من إطلاق نظامها التشغيلي المسمى HarmonyOS، والذي يعد ثالث نظام تشغيل لأجهزة الذكية في العالم، ونقطة انطلاق جديدة للشركة الصينية بعد أن تخلت عنها الشركات الأمريكية لا سيما جوجل كجزء من العقوبات المفروضة عليها من قبل إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، والتي منعتها من استخدام أندرويد بالكامل.

وحسبما قال الرئيس التنفيذي لشركة هواوي "ريتشارد يو"، في مؤتمر هواوي السنوي للمطورين:"إن نظام التشغيل HarmonyOS، اقتراب بنسبة 70 أو 80 في المئة من مستوى أندرويد".


وأضاف يو:"إن الشركة لديها إصدار ثاني من نظام هاروموني، وقد تم الكشف عنه لأول مرة خلال العام الماضي"، ومن المفترض إتاحة نسخة تجريبية من أدوات المطورين في شهر ديسمبر القادم.

وفيما أعلنت الشركة الصينية أنها ستطرح نظام التشغيل HarmonyOS،  بالكامل قبل شهر أكتوبر 2021، وذلك لاستبدال نظام تشغيل أندرويد من جوجل على الهواتف الذكية العام المقبل، والذي ضربة قوية للشركة الأمريكية ونقطة قوة لهواوي.

وفيما يلي نعرض إليك كل ما تريد معرفته عن نظام التشغيل بديل أندرويد HarmonyOS من هواوي:

1. تعمل شركة هواوي على نظام التشغيل HarmonyOS، منذ عام 2012.

2. حصل نظام التشغيل HarmonyOS، على الاسم الكودي HongMeng، وهو نفس الاسم الذي يطلق عليه في الصين.

3. يحل HarmonyOS، محل نظام التشغيل أندرويد، للهواتف الذكية والساعات وأجهزة الحاسب المحمولة.

4. أضافت هواوي العديد من الميزات لنظامها التشغيلي HarmonyOS، مثل واجهة المستخدم القابلة للتكيف اعتمادا على الجهاز بالإضافة إلى تحسينات الأمان.

5. ستصل النسخة التجريبية من أدوات المطورين لنظام التشغيل HarmonyOS، في شهر ديسمبر 2020، على أن يتم طرحة بالكامل خلال العام القادم.
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