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سيارات

مواصفات وأسعار سوزوكي ارتيجا suzuki artega الجديدة موديل 2021 في مصر.. صور

السبت 19/سبتمبر/2020 - 04:01 ص
سوزوكي ارتيجا suzuki
سوزوكي ارتيجا suzuki artega
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اشرف عطية
يبحث محبو السيارات عن اسعار ومواصفات احدث الموديلات في السوق المصري لذلك نطرح عليك في هذا الموضوع اسعار ومواصفات السيارة سوزوكي ارتيجا suzuki artega الجديدة موديل 2020 التي وصلت مصر مؤخرا . 


سوزوكي ارتيجا suzuki artega تنتمي لفئة السيارات العائلية متعددة الأغراض MPV وتأتي ب7 مقاعد مما يجعلها الاختيار الاول لمحبي السيارات العائلية . 

السيارة سوزوكي ارتيجا suzuki artega مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات 1500 سي سي بقوة 77 حصان وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر و هذا المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك اربع سرعات . 

تعتمد السيارة سوزوكي ارتيجا suzuki artega على منظومة الجر الأمامي و تتسارع من 0 حتى 100 كم خلال 13.5 ثانية بمتوسط استهلاك 6.6 لتر بنزين لكل 100 كم . 

اما عن الامان في السيارة سوزوكي ارتيجا suzuki artega فتأتي بوسائد هوائية و فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD و بها مستشعرات ركن . 


سوزوكي ارتيجا suzuki artega تأتي بجنوط سبور 15 انش و فوانيس شبورة امامية و خلفية ليد ومرايات جانبية قابلة للطي كهربائيًّا، وزجاج فامية خلفي و اوكر نيكل .

سعر سوزوكي ارتيجا suzuki artega
تباع السيارة سوزوكي ارتيجا suzuki artega بسعر 279.900 جنيه 
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