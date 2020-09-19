مواصفات وأسعار سوزوكي ارتيجا suzuki artega الجديدة موديل 2021 في مصر.. صور

سوزوكي ارتيجا suzuki artega تنتمي لفئة السيارات العائلية متعددة الأغراض MPV وتأتي ب7 مقاعد مما يجعلها الاختيار الاول لمحبي السيارات العائلية .

السيارة سوزوكي ارتيجا suzuki artega مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات 1500 سي سي بقوة 77 حصان وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر و هذا المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك اربع سرعات .