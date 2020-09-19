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حوادث

ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة فى حملة أمنية مُكبرة بأسيوط

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:24 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأسيوط بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن لاستهداف دائرة مركز شرطة أبو تيج.

وأسفرت جهودها عن ضبط (10) قطع سلاح نارى (2 بندقية آلية - 3 بنادق خرطوش - مسدس- 4 فرد خرطوش)، وكذا ضبط (2) قضية مخدرات "اتجار" بإجمالى 6 متهمين.
 
بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بدون ترخيص والمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير والمواد المخدرة بقصد الاتجار.
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