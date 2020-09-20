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اقتصاد

الكوسة بـ 7 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 20-9-2020

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 09:04 ص
اسعار الخضروات والفاكهة
اسعار الخضروات والفاكهة
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محمد يحيي
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 20-9-2020؛ وفقا لتسعيرة الخضراوات والفاكهة بسوق العبور للجملة.

وسجل سعر البطاطس للكيلو الواحد 3.5 جنيه والطماطم نحو 2.5 جنيه للكيلو و الكوسة بـ 7 جنيهات.

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وبلغ سعر البصل 4.5 جنيه للكيلو والجزر بـ 5.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا بـ 18 جنيه للكيلو والباذنجان البلدي بـ 3.5 جنيه للكيلو.

ووصل سعر الباذنجان الرومي بـ2.5 جنيه والأبيض بـ4 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي بـ 6 جنيهات والحامي بـ5 جنيهات والألوان بـ 16 جنيها.

وسجل سعر كيلو الملوخية نحو 3جنيهات والخيار البلدي بـ5.5 جنيه  والبامية بـ18 جنيها، والقلقاس بـ 9 جنيهات أما الثوم فوصل لـ35 جنيها للكيلو.

وعلي صعيد الفاكهة وصل سعر التفاح الإيطالي نحو 23 جنيها للكيلو والبلح السماني بـ3 جنيهات والزغلول بـ5 جنيهات والرملي بـ14 جنيها، والعنب الأحمر الرومي بـ 5 جنيهات والكرمسن بـ13 جنيها والبناتي الأحمر  والأصفر بـ9 جنيهات.

ووصل سعر الليمون الأضاليا بـ 3 جنيهات للكيلو والبلدي بـ6 جنيهات، والجريب فروت بـ 5 جنيهات، أما البرتقال الصيفي فوصل سعر لـ 4 جنيهات و أبوسرة بـ 6 جنيهات.
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