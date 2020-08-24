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اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 24 أغسطس 2020

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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أحمد علام
ننشر لكم أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأثنين الموافق 24-8-2020، في سوق العبور.

سجل سعر كيلو الطماطم  نحو 1.75 و 3.75 جنيه للكيلو الواحد.

وبلغ سعر البطاطس نحو 3.5 جنيه والبصل تراوح بين 2.25 و 3.7 جنيه، والكوسة بـ 3 و 6 جنيه للكيلو.

بينما سجل سعر كيلو الجزر بدون عروش نحو 2 و 5 جنيهات، وكذلك الفاصوليا بـ18 جنيه للكيلو و الباذنجان الرومي والبلدي والأبيض بـ 0.5 و 2.75 جنيه للكيلو.

 أما الفلفل الرومي  البلدي فوصل سعر الكيلو منه نحو1.5 و 4 جنيهات و الفلفل البلدي الحامي بـ 1.5 و 3 جنيهات، و الفلفل الألوان بـ12 جنيه للكيلو.

وبلغ سعر كيلو الملوخية نحو 3 جنيهات والخيار البلدي بـ 3 و 5 جنيهات، و البامية بـ17 جنيه للكيلو.

وعلى مستوى الفاكهة وصل سعر كيلو العنب الأصفر و البناتي بين 4 و 7 جنيهات للكيلو و الليمون الأضاليا بـ 3 و 6 جنيهات للكيلو.

أما العنب الأحمر فوصل سعر الكيلو منه لـ 9 و 12 جنيها، والعنب الكرمسن بين 6 و9 جنيهات، و التفاح الأمريكي الإيطالي بـ 17 و 23 جنيه للكيلو، و البلح السماني بـ5 جنيهات للكيلو ، و البلح الزغلول بـ 8 جنيهات.

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