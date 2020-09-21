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أخبار العالم

ترك أزمة كورونا في بلاده وذهب للتنزه.. داونينج ستريت يكشف حقيقة رحلة جونسون

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:02 ص
داونينج ستريت يكشف
داونينج ستريت يكشف حقيقة عطلة جونسون في إيطاليا
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دعاء أبوهشيمة
علق داونينج ستريت، اليوم الاثنين، على ادعاء إحدى الصحف الإيطالية بأن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قام بعطلة قصيرة في إيطاليا، نهاية الأسبوع الماضي، وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكد داونينج ستريت للصحيفة الإيطالية اليومية أن "هذا الادعاء خاطئ" قبل أن يصدر لاحقا بيانا ينفي فيه القصة باعتبارها "غير صحيحة تمامًا".

وبدأت القصة، عندما نشرت صحيفة "لا ريبابلوكا" الإيطالية، تقريرا أشارت فيه إلى وجود جونسون في زيارة وعطلة في إيطاليا، لتعميد نجله ويلفريد.

واستشهدت الصحيفة الإيطالية بييان رسمي من مطار أمبرين بالمدينة بتاريخ 17 سبتمبر جاء فيه أن جونسون سافر "في الأيام القليلة الماضية".

وقال مصدر من مطار سان فرانشيسكو دي أسيزي للصحيفة إن طائرة رئيس الوزراء هبطت يوم الجمعة 11 سبتمبر الساعة 2 بعد الظهر، كما أشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن جونسون شوهد في بيروجيا، في الفترة من 11 إلى 14 سبتمبر.

وتسببت تلك التقارير في حملة انتقادات بحق جونسون، واستهانته بالتدابير الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وووفقا لـ "داونينج ستريت"، في ذلك اليوم، واجه جونسون نوابًا يستعدون للثورة على تشريعاته الخاصة بخرق القانون الدولي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وزيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وفقًا لأحد التقارير، عمل جونسون من مقر داونينج ستريت في اليوم المعني وشارك في مكالمة عبر "Zoom " مع 256 نائبًا من حزب المحافظين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

قال أحد المصادر إن اتصال جونسون انقطع أثناء المكالمة وعندما عاد قال مازحا أنه ربما ينبغي عليه الاستثمار في الإنترنت فائق السرعة ، حسبما ذكرت بوليتيكس هوم.
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