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حوادث

استولى على ٧٠ ألف جنيه.. ضبط محصل بشركة المياه

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:04 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح



تمكنت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة من ضبط محصل بشركة المياه لتحصيله عدد من الفواتير المستحقة من عملاء الشركة والإستيلاء على قيمتها البالغة 70 ألف جنيه وإختلاسها لنفسه.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام (محصل بفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأبوتشت) بالإستيلاء على مبالغ مالية من عهدته.

 أسفرت جهود تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد عن قيام (المحصل المشار إليه) بإستغلال طبيعة عمله كونه محصل بالشركة والمنوط به تحصيل قيمة فواتير استهلاك المياه من المواطنين وقام بتحصيل (463) فاتورة من عملاء الشركة بقيمة ( 70) ألف جنيه وإختلاسها لنفسه وعدم توريدها لخزينة الشركة جهة عمله فى غضون الفترة من شهر نوفمبر 2019 وحتى يونيو 2020.

 تأكد ذلك بسؤال مسئولى الشركة.. كما أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة.

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال العام.

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