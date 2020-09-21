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رياضة

قنبلة كارتيرون.. التعاون السعودى يهدد انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:14 م
كارتيرون
كارتيرون
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عمرو الحلواني
دخل نادى التعاون السعودى فى مفاوضات جادة مع مصر للمقاصة للحصول على خدمات محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وعلم " صدى البلد " أن مفاوضات النادى السعودى بدأت بشكل رسمي خلال الساعات الأخيرةا الماضية ، وأبدى النادى السعودى رغبته القوية فى الحصول على خدمات محمد إبراهيم نجم الفريق الفيومي .

وجاء طلب التعاون السعودى بالتعاقد مع محمد إبراهيم بناء على رغبة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون " مدرب الزمالك السابق " والذى أشاد بالقدرات الفنية والبدنية لدى اللاعب .

وكان الأهلى دخل فى مفاوضات جادة مع المقاصة لضم محمد إبراهيم بناء على رغبة السويسري رينيه فايلر والذى أبدى إعجايه الكبير بمهارات اللاعب وقدرته على إفادة الفريق حال ضمه .
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