على مسئولية لاعب الزمالك السابق: محمد إبراهيم وقع للأهلي بشكل نهائي

أكد كريم فتحي الشهير بكريم كيتا لاعب نادي الزمالك السابق وهداف الدوري التايلاندي بنادي أوبون يونايتد الحالي أن محمد إبراهيم وقع للنادي الأهلي بشكل نهائي.





وقال كيتا في تصريحات خاصة لصدى البلد : " محمد إبراهيم من أعز أصدقائي وهو لاعب جيد للغاية يستطيع أن يضيف لأي نادي في مصر ". وتابع : " محمد إبراهيم وقع خلاص عقود إنتقاله للنادي الأهلي بداية من الموسم القادم بشكل نهائي".





وأختتم : " محمد إبراهيم اضاف لنادي مصر المقاصة فهو لاعب موهوب للغاية وثقيل في مركزه في مصر وأتمنى له التوفيق مع الأهلي والعودة لمنتخب مصر ".



