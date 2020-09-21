رئيس مياه القناة: الانتهاء من محطة شرب المستقبل بتكلفة 300 مليون جنيه

وذلك لافتتاحها قريبا، والتي تستهدف خدمة 175 ألف نسمة بمدينة المستقبل، بالإضافة الي مجمع قوات الأمن، والمجمع التعليمي، والمنطقة الصناعية، ومنطقة الاستثمار وعدد من التوابع والقرى الواقعة على طريق 36 الحربي. أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، الانتهاء من الأعمال الرئيسية لمحطة مياه الشرب العملاقة بمدينة المستقبل، المقامة علي مساحة 11 فدانا، بما يعادل 46 ألف مترًا مربع، بتكلفة 300 مليون جنيه





أضاف اللواء عبد الحميد، أن ما تم تنفيذه من أعمال تشطيبات للمرحلة الأولى والتى تصل قدرتها التصريفية الى 400 لتر/ ثانية بما يعادل 34 ألف مترا مكعبا يوميا، كما تم بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتى تستهدف الوصول الى طاقة تصريفية إجمالية قدرها 800 لتر / ثانية بما يعادل 68 ألف مترا مكعبا يوميا، مضيفا ان تم تنفيذ 99 % من المشروع، والذي يضم طلمبات مرشحه، وطلمبات مياه الغسيل، ولوحات التشغيل، ومنظومة الغسيل والروبه، ومولد – محولات، وللإعمال الاعتيادية وهي بئر توزيع، ومروقات، ومرشحات، وخزان ارضى، ومبنى الطلمبات، والمبانى الملحقة.









وأوضح اللواء عبد الحميد، أن محطة مياه المستقبل العملاقة تقضى تمامًا على مشكلة ضعف المياه بمنطقة المستقبل والمناطق المجاورة، بالإضافة إلى ضمان إنتاج كوب مياه نظيف مطابق للمواصفات القياسية والصحية العالمية.



