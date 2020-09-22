محمد رمضان يواصل إثارة الجدل بخلافاته مع النجوم.. أحمد الفيشاوي الأحدث وباسم سمرة الأشهر

أثار الفنان محمد رمضان الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب خلافه مع الفنان أحمد الفيشاوي، هذا الخلاف ليس الأول بل سبقه خلاف مع نجوم آخرين أبرزهم باسم السمرة وبيومي فؤاد وعباس أبو الحسن.











ونشب خلاف حاد منذ أيام قليلة بين الفنان محمد رمضان والفنان أحمد الفيشاوى، خاصة بعد إعلان الأخير عن تسجيل أغنية بعنوان "نمبر 2"، وهو الأمر الذى سخر منه الأسطورة، ولم ينته الخلاف عند هذا الحل، بل استمر حتى أعلن رمضان عن أغنيته الجديدة "الدبابة"، والتى يوجه فيها رسالة قوية للفيشاوى.

نمبر 2









رد رمضان

حل الفنان محمد رمضان ضيفًا على برنامج the insider بالعربي، على تليفزيون دبي، للحديث عن أعماله الفنية، وبعض القضايا المتعلقة بشأنه، والتي أثيرت في الفترة الأخيرة.





وعلق محمد رمضان، على سخرية أحمد الفيشاوي، قائلًا: «مفيش حد يعرف يتريق على نمبر 1.. نمبر وان هو حلم كل شخص فى الحياة، وكل إنسان فى أى مكان فى العالم، ما نقدرش نتريق على نمبر 1».













الفيديو الذى نشره محمد رمضان أغضب الفيشاوى الذى قرر الرد وذلك عبر برنامج et بالعربى فى تسجيل صوتى قائلا: "أنا في الاستوديو وأسجل أغنية (نمبر 2)، وتعليقي على اللي قاله محمد رمضان: "أنا مش هقبل اعتذارك".



فيما نشبت عداوة بين محمد رمضان وبشرى تحديدا بعد أن قررت بشرى الرد على كليبات محمد رمضان التى كانت تتعرض إلى بعض الزملاء فى الوسط الفنى ولكونه واصفا نفسه نمبر وان فى الوسط الفنى، وهو الأمر الذى دفعها إلى تقديم كليب بعنوان "كوبرا" لترد فيه على ما يروج له فى كليباته، وهو الأمر الذى أثار جدلا واسعا بين الطرفين.





وظلت حالة الغليان بينهما حتى التقيا فى إحدى المناسبات الفنية وحرص على الصلح بينهما رجل الأعمال نجيب ساويرس، وكان سببا آخر فى حضور الفنان محمد رمضان للدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى وتم الاتفاق بينهما على ضرورة تقديم فيديو كليب يجمع بينهما وينتظر الثنائى فكرة تتناسب معهما.

كما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" فيديو للفنان باسم سمرة وهو يتعدى على الفنان محمد رمضان خلال حضورهما حفل الزفاف، وكان الأخير يقدم فقرة غنائية.





وظهر باسم سمرة وهو يزيح محمد رمضان بعيدا عنه بطريقة غير لائقة، ولم تكن ردة فعل محمد رمضان سوى أنه تعجب من تصرف باسم سمرة غير المفهوم.





وعلق رواد "إنستجرام": "باسم سمرة قرفان من محمد رمضان كده ليه".





وكتب الفنان والسيناريست عباس أبو الحسن، منشورا له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علق من خلاله على أزمة الفنان محمد رمضان والفنان باسم سمرة، بعد تداول فيديو يظهر فيه الأخير وهو يدفع الأول من الخلف في إحدى حفلات الزفاف.





















البداية كانت مع الفنان أحمد الفيشاوى، والذى أعلن عن تقديم أغنية بعنوان "نمبر 2"، وهو الامر الذى اعتبره البعض نوعا من التحدى للأسطورة والسخرية منه بسبب أغنيته الأولى "نمبر 1" ، لتعود الأزمة وتشتعل مجددًا بعدما اشتعلت في أواخر العام الماضي من قبل زوجة الفيشاوي.وخلال الحلقة، رد محمد رمضان، على سؤال المذيع حول رد فعله من أغنية الفنان أحمد الفيشاوي، التي يحضر لها وتحمل اسم «نمبر 2»، وهل يراها «رمضان» سخرية، من مقولته، وأغنيته الشهيرة «نمبر وان» التي يظل يرددها دائمًا.وأضاف "رمضان" خلال لقائه فى برنامج "The insider": «بقول للفيشاوى ربنا يوفقك وإن شاء الله تبقى نمبر 2، الأغنية اسمها نمبر 2، وده اعتراف رسمى للعالم كله».وأشعل محمد رمضان من جديد الخلاف مع أحمد الفيشاوى وكشف عن فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، يعلن فيه عن أغنيته الجديدة "الدبابة"، ويقول فيها: "واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة".وفي شهر ديسمبر 2019، حدثت أزمة كانت حديث الوسط الفني، بين زوجة أحمد الفيشاوي وبين الفنان محمد رمضان، بعدما تهكمت على الأخير في أحد التعليقات، ووصفته بـ لفظ خارج.وعندما أبدى الفنان بيومي فؤاد رأيه في مسلسل "الأسطورة" وقال إنه لم يعجب به، لم يخلص من هجوم محمد رمضان الذي لا يتحمل أن ينتقده أحد، ليرد رمضان: "ما شاء الله وكان عندك وقت كمان تشوف الأسطورة يا بيومى؟! ده انت تشتغل ناقد بقى بصوت رفاعى الدسوقى سيبك من النقد وركز فى شغلك زميلى النحيت".وساند عباس أبو الحسن، باسم سمرة في منشوره، وهاجم محمد رمضان، قائلًا: «هو رصله تمام بس باسم نسي يفكره لما المتنمبر ضرب عيل كان عايز يتصور معاه أثناء تصوير مسلسل في نزلة السمان وبوظله وشه من ٥ سنين وطلع ابن عيلة كبيرة جدا في النزلة وقاموا مولعين في ٤ عربيات من التصوير وحبسوهم والمتنمبر معاهم جوه الشقة اللي كانوا بيصوروا فيها بالبوديجاردات بالكرو أنه استنجد بباسم سمرة في نص الليل وان اللي خلص القصة دي هو باسم سمرة وهو الوحيد اللي قدر يفك أسرهم بعلاقاته واسمه وإن الشبح على الشاشة حاجة وفي الحقيقة حاجة تانية خالص».وتصدر هاشتاج قاطعوا_محمد_رمضان، موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعد قرار سلطة الطيران المدني المصري، بفصل الطيار أشرف أبو اليسر، نهائيًا، وأن القرار لا رجعة فيه، بعدما سمح للفنان محمد رمضان بالدخول إلى قمرة القيادة أثناء رحلة خاصة والتقاط مشاهد مصورة.وكتب نشطاء "تويتر" ردا ناريا على، محمد رمضان، من خلال التعليقات التي تم رصدها على هذا الهاشتاج، وطالبوا بالامتناع عن متابعة أي أعمال للفنان المثير للجدل، في الوقت الذي رأى البعض منهم أنه هاشتاج قاسٍ، لا سيما وأن رمضان لم يكن على دراية بالقوانين واللوائح.