للكشف عن المتعاطين.. إجراء التحاليل الطبية لموظفي الوحدة المحلية بطما في سوهاج

أجرت لجنة من صندوق مُكافحة الإدمان بأسيوط، اليوم الثلاثاء، تحاليل طبية لكافة الموظفين العاملين في الوحدة المحلية لمجلس مدينة طما شمالي محافظة سوهاج، للكشف عن مُتعاطي المواد المُخدرة بمختلف أنواعها.





وأوضح عدلي أبو عقيل، رئيس مركز ومدينة طما، أنه بناءًا على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمكافحة الإدمان وتعاطي المواد المُخدرة.





وذلك عن طريق إجراء تحاليل دورية للموظفين بالمؤسسات الحكومية، وتم التنسيق مع صندوق مكافحة الإدمان بأسيوط لعمل تحاليل طبية لكافة العاملين بالوحدة المحلية.





وأضاف "أبو عقيل" أن أعضاء اللجنة التي أجرت التحاليل هم:"محي الدين فرغلي، مُمثل من وحدة الكشف عن المخدرات والتعاطي بصندوق مكافحة التعاطي والإدمان بأسيوط، الدكتور أحمد محمد شحاتة، مُمثل عن الطب الشرعي في أسيوط.





وأشار إلى أنه جرى عمل تحاليل لجميع الموظفين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بسوهاج، وأنه سيجري عمل التحاليل بشكل دوري لجميع الموظفين وذلك للاطمئنان على جميع الموظفين.

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