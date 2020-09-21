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محافظات

لجنة للكشف على الموظفين بمجلس مدينة بنها ضمن مبادرة 100 مليون صحة .. صور

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:09 م
لجنة للكشف على الموظفين
لجنة للكشف على الموظفين بمجلس مدينة بنها
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إبراهيم الهوارى
تابع المهندس علي عبدالستار رئيس مركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية مبادرة فحص وعلاج الامراض المزمنه التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الحفاظ على صحة المواطن بتفعيل مبادرة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي100 مليون صحة.

وتواجدت لجنة من الإدارة الصحية ببنها بالتواجد في ديوان الوحدة المحلية للكشف على الموظفين المتواجدين داخل الديوان اليوم.

وقال الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن المبادرة تهدف إلى الكشف المبكر ومتابعه الفحص والعلاج والحد من مضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة.

وتستهدف المبادرة جميع المواطنين من عمر 18 إلى ما فوق 40 عاما والمسجلين بقاعدة بيانات المبادرة الرئاسية بارتفاع في نسبة السكر بالدم أو ارتفاع في قياس ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.

وأوضح الطباخ أن الخدمات المقدمة للمواطنين تشمل التوعية للمواطنين والكشف المبكر عن مرضى السكر والضغط وأمراض السمنة الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج الشهرى.

وأضاف أنه يتم الكشف والفحوصات بفرق مدربة من القطاع الطبي وكذلك فرق ثابتة في الوحدات الصحية وخارجية في بعض مراكز الشباب وغيرها بالإضافة إلى القوافل العلاجية، وسيتم الإعلان عن أماكن تقديم الخدمة من خلال الإدارات الصحية.
لجنة للكشف على الموظفين بمجلس مدينة بنها ضمن مبادرة 100 مليون صحة .. صور
لجنة للكشف على الموظفين بمجلس مدينة بنها ضمن مبادرة 100 مليون صحة .. صور
لجنة للكشف على الموظفين بمجلس مدينة بنها ضمن مبادرة 100 مليون صحة .. صور
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