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أخبار العالم

ملك البحرين: نقف إلى جانب مصر في تعزيز الأمن بـ ليبيا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 06:01 م
ملك البحرين
ملك البحرين
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قسم الخارجي
أشاد العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى، اليوم الخميس، بدعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في مناطق الصراع بالعالم. 

وقال ملك البحرين في كلمته أمام الأمم المتحدة: "علينا تنحية الخلافات جانبا ومضاعفة جهودنا لمواجهة تفشي فيروس كورونا". 

وأضاف أن: " تجسيدا لمبدأ التعايش مع الجميع أبرمنا اتفاق السلام مع إسرائيل، السلام المبرم مع إسرائيل برعاية أمريكية من شأنه الدفع قدما بجهود استقرار المنطقة". 

وتابع أن: "متمسكون بمساعي إحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على مبدأ الدولتين". 

وذكر أن إقامة علاقات مع إسرائيل جاء مقابل وقف ضم أراض فلسطينية، داعيا لحل الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي على أساس حل الدولتين. 

فيما ثمن ملك البحرين دور السعودية خلال رئاستها مجموعة الـ 20 لتحقيق الاستقرار والرخاء. 

كما أكد وقوفه إلى جانب مصر في تعزيز الأمن والتوصل إلى حل سلمي للأزمة الليبية. 
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